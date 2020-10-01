"الإحصاء" يعلن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 51.8٪ في يوليو الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء، اليوم الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليه 2020، مقابل 4.73 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة قدرها 51.8٪.

جاء ذلك في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يوليه 2020، والتي تضمنت أهم مؤشراتها ما يلي:

· الصادرات

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 15.0٪، حيث بلغت 2.15 مليار دولار خلال شهر يوليه 2020، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: "ملابس جاهزة 22.6٪، أسمدة 4.0٪، منتجات البترول 60.9٪، البترول الخام 43.7٪".

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليه2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمها: (سجاد وكليم بنسبة 7.8٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4.0٪، أثاث بنسبة 12.4٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 101.3%).

. الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 39.0٪، حيث بلغت 4.43 مليار دولار خـلال شهر يوليه 2020، مقابل 7.26 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 15.3٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2٪، منتجات بترول بنسبة 71.4٪، ذرة بنسبة 10.4٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليه 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (بترول خام بنسبة 104.3٪، قمح بنسبة 2.2 ٪، زيوت مكررة بنسبة 4.0٪، أبواب ودعامات ومنشات من حديد أو صلب بنـسبة 63.7٪).