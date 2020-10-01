أذربيجان تعلن مقتل 16 مدنيا وإصابة 55 من مواطنيها في ناجورنو كاراباخ

أعلنت أذربيجان، عن أن المعارك التي تشهدها منطقة ناجورنو كاراباخ منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى الآن، أسفرت عن مقتل 16 مدنيا وإصابة 55 آخرين من جانبها.

وقال مكتب المدعي العام الأذربيجاني، في تقريره الذي أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس إن "الوحدات العسكرية الأرمنية تواصل إطلاق نيران المدفعية الثقيلة بشكل مكثف على المناطق (الأذربيجانية)، مضيفا أن القصف الذي تنفذه القوات الأرمنية ألحق أضرارا بـ163 مبنى سكنيا و36 منشأة مدنية.

كذلك أعلن مكتب المدعي العام عن مقتل مدني أذربيجاني واحد صباح اليوم الخميس نتيجة قصف استهدف محطة قطارات في تارتار الواقعة داخل الحدود الأذربيجانية، فيما أعلن عسكريو جمهورية ناجورنو كاراباخ عن إسقاط دفاعاتهم الجوية مروحية تابعة لجيش أذربيجان وتحطمها.