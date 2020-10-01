رئيس مركز إدفو يتفقد معدات النظافة

تفقد العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، اليوم الخميس، 55 معدة متنوعة في عرض اصطفاف الآلات والمعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة التابعة لمنظومة النظافة، للتأكد من مدى جاهزيتها للتعامل مع المنظومة، رافقه صلاح برباوي، نائب رئيس المركز والمدينة والسيد ناصر بسطاوى رئيس حي وسط المدينة.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن الوحدة المحلية لمركز إدفو شمال محافظة اسوان، تم عرض اصطفاف الآليات والمعدات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بساحة الانتظار بمنطقة المعبد، وضم عرض اصطفاف الآليات أكثر من 55 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة والمخلفات للوقوف على مستوى جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع منظومة النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع المنظومة، خلال تلك الفترة بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم للمنظومة.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمر رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاستعداد الجيد ومراجعة مستوى النظافة العامة، خاصة أن أسوان تستقبل الموسم السياحي الشتوى الجديد 2020/2021، والذى يؤكد الجميع أنه سيكون موسم سياحي مميز في ظل فتح المزارات السياحية والأثرية أمام الزائرين سواء السياح الأجانب أو المصريين.

يوجد بمدينة إدفو أحد أهم المواقع الأثرية بمحافظة أسوان، وهو معبد إدفو أو معبد حورس بمدينة إدفو وهو ثاني معابد مصر القديمة حجما، بعد معبد الكرنك، ويمثل إحدى آخر محاولات البطالمة لبناء معابد مميزة على نسق أسلافهم خاصة في الهيئة والفخامة، و استغرق بناء معبد حورس نحو 180 سنة، وتذكر الرموز والحروف المحفورةخاصة على جدران المعبد الطقوس التي اتُبعت قديما وأن مبنى المعبد شُيد حيث دارت معركة عظيمة بين "حورس" و"ست".