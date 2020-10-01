رسوم متحركة لـ برانديريا بمبادرة "اتكلم مصري" لربط أبناء الخارج بوطنهم

قدمت شركة برانديريا "BRanderia"، أحد الشركاء الرئيسيين في مبادرة "اتكلم مصري"، في إطار بدء فعالية الإطلاق الرسمي للمبادرة التي تدشنها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عرضًا تفصيليًا عن المحتوى المصور الذي أنتجته الشركة للعرض، مستخدمة الرسوم المتحركة لتوصيل اللغة العربية واللهجة المصرية بشكل مبسط لأبناء الخارج.

وأعرب محمد سلطان رئيس مجلس إدارة شركة "برانديريا"، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الهجرة في هذا المشروع الهادف، مشيرًا إلى أنَّ مبادرة "اتكلم مصري" ليست مبادرة لتعليم اللهجة المصرية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين ممن لا يجيدون التحدث باللهجة المصرية، ولكنها مبادرة للربط الحضاري والثقافي لهؤلاء الأبناء.

وأضاف أنَّ المشروع مبني على منهجية دقيقة راعت في تطبيقها كل أدوات التواصل الحديثة لتصل هذه المبادرة لهؤلاء الأبناء أينما كانوا، ثم قدم سلطان عرضاً توضيحيًا مبسطًا للمحتوى.

جدير بالذكر أنَّ مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.