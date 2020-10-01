سانوفى مصر تطلق أولى مبادراتها لدعم الرعاية الصحية عن بُعد لمرضى السكر لتوفير حلول مبتكره لتثقيف وتوعية لمرضى السكر لأول مره من خلال تطبيق “حكيمة” بالتعاون مع احدى الشركات المصريه الناشئة

قامت شركة سانوفي مصر، الرائدة في مجال الرعاية الصحية بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة حكيمة وهى شركة ناشئة مصرية لتقديم برنامج رعاية و تثقيف متكامل لمرضى السكر بالمنزل.

تأتي هذه الشراكة متماشيةً مع التطوير التكنولوجي الذي نشهده حالياً بهدف تشجيع الوسائل الحديثه ذات التقنيه العاليه لتخفيف العبأ و دعم المريض، والحد من مضاعفات مرض السكر وتقليص العبء الاجتماعي والاقتصادي وبالاخص فى الوقت الحالى حيث يمثل فيروس COVID-19 تحديًا مزدوجًا لمرضى السكر.

برنامج رعاية متكامل لمرضي السكر بمنازلهم من خلال تفعيل تطبيق "حكيمة" على الهواتف

يقوم البرنامج بتقديم دعم للمرضي بمنازلهم من خلال تحميل تطبيق "حكيمة" على الهواتف المحمولة مما يتيح امكانية اختيار زيارة منزلية تثقيفية او جلسة تثقيفية باستخدام تقنيات الفيديو كول حيث يحصل المريض عن كل المعلومات عن التعايش مع مرض السكر ونصائح هامة لطبيعة الغذاء التى يجب اتباعها وشرح أهمية ممارسة الرياضة ومن أهم النقط هى متابعة دقيقة لاستخدام قلم الأنسولين وجهاز السكر من أحد مقدمى خدمة الرعاية المتخصصين لضمان صحة المريض.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يتيح التزام المريض بالعلاج ويعمل على تحفيز وتعزيز تطبيق المريض لجميع الإرشادات التى يجب تنفيذها.

وفي هذا السياق، صرحت كريستيل صغبيني، رئيس مجلس ادارة شركة سانوفي مصر والسودان قائلهً، "تعمل شركة سانوفى في مجال علاجات مرض السكر لأكثر من 90 عاماً حيث تُركز الشركة على احتياجات المريض خاصة فى الوقت الذى يواجه فيه العالم جائحة الكورونا.

وأكدت قائله "لا يقتصر التزامنا تجاه المجتمع المصري على إنتاج و توفير علاجات مبتكرة عالية الجودة، وإنما أيضًا يمتد إلى توفير حلول مبتكرة للوقاية من مضعفات مرض السكر ويأتى ذلك كجزء من التزامنا بأهداىف التنمية المستدامة."

دعم الشركات المصريه الناشئة واستخدام التكنولوجيا الحديثه لتخفيف العبء ودعم مريض السكر

ثم أضافت صغبيني: "إن واحدة من أهم أولويتنا هو دعم الشركات الناشئة، إيمانًا منا بقدراتهم على التطوير وتحقيق التغيير في مجال الرعاية الصحية الذى يصب في مصلحة المريض المصرى وأضافت قائلة إن هذه المبادرة تعد الأولى فى خطتنا طويلة الأمد لاستخدام التكنولوجيا لدعم المنظومة الصحية للمريض المصرى.

تثقيف المرضى من خلال خدمة جديدة يتم طرحها لأول مرة فى مصر لمرضى السكر بتوفير المتابعة والتثقيف بالمنزل أو عن طريق الفيديو كول

كما اوضح كريم يحيي مدير التسويق التنفيذي لشركة حكيمة "أن التعاون مع سانوفي جاء بعد إتفاق الرؤية في كل من الشركتين لتنفيذ مشروع هو الأول من نوعه فى مصر و الذي يهدف بشكل مباشر إلى خلق تجربة أفضل للمرضي فى رحلتهم مع مرض السكر من خلال إطلاق برنامج رعاية و تثقيف مرضي السكر بشكل رقمي عبر تطبيق حكيمة مما يتيح الوصول إلي قطاعات اكبر من المرضى و تحقيق أعلى مستوى من التثقيف المتكامل لمريض السكر سواء كانت الجلسات التثقيفية تقدم من خلال الزيارات المنزلية أو الفيديو شات عبر الإنترنت."

كما أشار عمرو بكر المدير التنفيذي لحكيمة إلى "أننا في حكيمة سعداء بالتعاون مع سانوفي كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى العالم على ان يجني المريض المصري ثمار هذا التعاون، وهو ما يأتي على رأس أولوياتنا واستراتيجيتنا فى حكيمة كوننا التطبيق الأول في خدمات التمريض فى مصر"

يعد تطبيق حكيمة هو الأول من نوعه لدعم مرضى السكر و ذلك عن طريق تلبية احتياجات المرضى الذين يرغبون في متابعة حالتهم الصحية بشكل أفضل. الجدير بالذكر ان التطبيق تم تفعيله فى محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدلتا، القناة، اسيوط، الأقصر، اسوان والمنيا من خلال 170 ممرضًا وممرضة تم تدريبهم على أعلى مستوى للتعامل مع احتياجات مريض السكر.

يمكنك تحميل تطبيق حكيمة بالضغط على الرابط التالى:

Appstore: http://bit.ly/7keemaapple

GooglePlay: http://bit.ly/7keemaAndroid

نبذة عن سانوفي:

شركة سانوفي هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية المتنوعة. وتلتزم بتقديم حلول متطورة لتلبية احتياجات المريض. وتقوم الشركة بمحاربة المرض من خلال توفير اللقاحات والعلاجات المبتكرة للتخفيف من الألم والحد من المعاناة. وتقوم الشركة بدعم أصحاب الأمراض النادرة إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة طويلة الأجل.

وتقوم سانوفي من خلال أكثر من 100,000 موظف وعامل في 100 دولة باستخدام الابتكارات العلمية لتوفير حلول الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة سانوفي فى مصر:

تم بناء أول مصنع لشركة سانوفي في مصر في عام 1962، واستمرت التوسعات فيه على مدى السبعة والخمسين عاماً الماضية. ويعمل بالشركة في مصر قرابة 1200 عامل يعملون معًا لدعم احتياجات المريض المصرى.وقد حازت شركة سانوفي مصر للسنة الثالثه على التوالى على جائزة "TOP EMPLOYER وجائزة الخدمة المستدامة من قبل اتحاد الصناعات لبرامج الخدمة المجتمعية.

نبذة عن شركة حكيمة:

حكيمة هو التطبيق الأول لخدمات التمريض المنزلي في مصر والذي بدأ عام ٢٠١٧ ليقدم مجموعة من الخدمات الآمنة والسريعة بكفاءة عالية في مجال التمريض والرعاية المنزلية عن طريق مجموعة مختارة من الممرضين المعتمدين والمسجلين من الجنسين بالإضافة إلى خدمات الاستشارات عبر الانترنت.

في ٢٠١٩ حصلت حكيمة علي شهادة الجودة ايزو ٩٠٠١/٢٠١٥ لتصبح أول تطبيق مصري حاصل علي تلك الشهادة، بدأت حكيمة بتوسعة عملياتها لتغطي أبوجا ولاجوس بنيجيريا ومنها إلي بداية عملياتها فى تونس مع خطة توسع طموحة تشمل السودان والسعودية والإمارات بنهاية العام القادم.

حصدت حكيمة العديد من الجوائز الدولية نظرًا لدورها الفعال في تقديم خدمات التمريض ودعم المجتمعات والمرأة واللاجئين بالإضافة إلى تمكين التكنولوجيا فى العديد من المحافل في مصر وسويسرا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

بعد تدشينها للعديد من الشراكات مع وزارة الصحة المصرية و كبري مقدمي الخدمة الصحية في مصر، أطلقت حكيمة برنامجها لمساعدة الكيانات الطبية علي التحول الرقمي و الذي يساهم بشكل مباشر فى تحسين تجربة المرضي وتوفير بدائل طبية أكثر أمانًا في ظل الظروف الراهنة.