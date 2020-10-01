"شنطة مدرسة شاملة" هدية "الداخلية" لطلاب المناطق الأكثر احتياجا

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية فب أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، وانطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التي تسهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتحهيز "شنط مدرسية" بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً "دور الأيتام، ذوي القدرات الخاصة،...إلخ" على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.