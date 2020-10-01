صاحب مطعم وشقيقه ينصبان على أهالي النزهة في 16 مليونا بحجة توظيفها

ألقت قوات الأمن القبض على شقيق صاحب مطعم، تورط مع الأول في النصب على أهالي النزهة، والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها.

وأكّدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تورط شقيقين، شريكين بمطعم كائن بمنطقة النزهة بالقاهرة "لأحدهما معلومات جنائية"، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها بسلسة المطاعم المملوكة لهما مقابل ربح سنوي وعدم التزامهما بتسديد الأرباح وتهربهما من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وأنَّهما استوليا على 16 مليون جنيه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.