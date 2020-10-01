رئيس باكستان يستقبل السفير المصري ويثمن دور القاهرة السياسي

استقبل عارف علوي رئيس باكستان، أمس الأول، السفير د. طارق دحروج سفير مصر في إسلام أباد، وحرمه، في لقاء ترحيب بمقر رئاسة الجمهورية الباكستانية.

واستهل الرئيس الباكستاني اللقاء بالإشادة بقوة العلاقات الثنائية مع مصر، وتطلع الجانب الباكستاني لتعزيز وتطوير مختلف أوجه مجالات التعاون بين البلدين، مُشيداً بالدور الرائد لمصر على مستوى الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وثقلها السياسي على الساحة الأفريقية، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

كما ثمن دور مصر السياسي المهم باعتبارها عنصر توازن واستقرار على الصعيد الدولي، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير أُطر التعاون السياسي بين الجانبين وترفيعها.

وأثنى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية على الدور الرائد والتنويري للأزهر الشريف، خاصة في مجال مكافحة الأفكار المتطرفة وتقديم التفسير الحقيقي للإسلام، مؤكداً ترحيب الجانب الباكستاني بتعزيز دور الأزهر الشريف في البلاد لما له من مكانة كبرى في باكستان على المستويين الرسمي والشعبي، وموجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على دوره الهام.

من جانبه، أعرب السفير د. طارق دحروج عن أهمية العمل على تعزيز التعاون المصري الباكستاني، مُستعرضًا في هذا الصدد عددًا من المبادرات لدفع أوجه التعاون الثنائي من بينها على سبيل المثال؛ زيادة الإسهام المصري في قطاع التشييد والبناء الباكستاني، وكذا إمكانية دراسة إنشاء مركز إقليمي للتعاون التكنولوجي على المستوى القاري بين آسيا وأفريقيا في مصر.