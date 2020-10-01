جائزة تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة فاروق حسني للفنون والثقافة

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، فتح باب التقدم لجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون لعام 2021، لمسابقات الرسم والنحت والنقد الأدبي، حيث يتم تقديم طلبات الترشح لتقبل المشاركات بدءًا من الساعة 1 ظهرًا بتاريخ 1 أكتوبر وحتى الساعة 12 صباحًا من 1 نوفمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة للتقدم للجوائز وتفاصيل المسابقات، كالتالي:

مسابقة التصوير "رسم" والنحت

قيمة الجوائز

- الجائزة الأولى: تصل قيمة الجائزة الأولى إلى 50 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية: تصل قيمة الجائزة الثانية إلى 30 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة: تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للمسابقة مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و35 عامًا عند التقديم للمسابقة.

- أن يكون العمل الفني لوحة تصوير ألوان إكريليك زيتية "وسائط متعددة".

- يشترط ألا يزيد أحد أضلاع العمل الفني المشارك عن 120 سم بالإطار الخارجي.

- أن يكون العمل الفني من إنتاج آخر عامين بحد أقصى.

- التسجيل في المسابقات عن طريق ملء استمارة التسجيل المتاحة على موقع المؤسسة.

- أن يكون العمل الفني أصليًا من إنتاج المتقدم ويمتلك الحقوق الفكرية له.

- أن تكون صورة العمل الفني المحملة في التقديم ذات جودة ودقة عالية وواضحة ومناسبة للنشر والطباعة.

- لم يسبق للعمل المقدم الاشتراك في أي من المسابقات الأخرى المحلية أو الدولية أو الحصول على جوائز.

- لا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من عمل واحد فقط.

- جميع الاشتراكات يتم إرسالها عن طريق الموقع ولا ينظر لأي طلبات أخرى.

- يقر المتقدم بصحة البيانات المقدمة والموافقة والالتزام بالشروط والقواعد والأحكام للمسابقات.

مسابقة النقد الفني التشكيلي

قيمة الجوائز

- الجائزة الأولى: تصل قيمة الجائزة الأولى إلى 30 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: تصل قيمة الجائزة الثانية إلى 20 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة: تصل قيمة الجائزة الثالثة إلى 10 آلاف جنيه.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للمسابقة مصري الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و35 عامًا، عند التقديم للمسابقة.

- أن يكون العمل الفني لوحة تصوير ألوان إكريليك زيتية "وسائط متعددة".

- يشترط ألا يزيد أحد أضلاع العمل الفني المشارك عن 120 سم بالإطار الخارجي.

- أن يكون العمل الفني من إنتاج آخر عامين بحد أقصى.

- التسجيل في المسابقات يكون عن طريق ملء استمارة التسجيل المتاحة على موقع المؤسسة.

- أن يكون العمل الفني أصليًا من إنتاج المتقدم وأنّه يمتلك الحقوق الفكرية له.

- أن تكون صورة العمل الفني المحملة في التقديم ذات جودة ودقة عالية وواضحة ومناسبة للنشر والطباعة.

- لم يسبق للعمل المقدم الاشتراك في أي من المسابقات الأخرى المحلية أو الدولية أو الحصول على جوائز.

- لا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من عمل واحد فقط.

- جميع الاشتراكات يتم إرسالها عن طريق الموقع ولا ينظر لأي طلبات أخرى.

- يقر المتقدم بصحة البيانات المقدمة والموافقة والالتزام بالشروط والقواعد والأحكام للمسابقات.