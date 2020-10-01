وحيد ممدوح يعود للمسرح الكبير بروائع عبد الوهاب ونجاة

أجرى عازف الجيتار وحيد ممدوح، بروفات مكثفة، استعدادًا لحفله الجديد بقيادة دكتور مصطفى حلمي.

ويقام الحفل مساء اليوم الخميس على المسرح الكبير بدار الأوبرا، والحفل تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقى، ويقدم "وحيد" في الحفل الفاصل الأول منه.

كما يقدم وحيد ممدوح، توزيعات موسيقية جديدة لأغاني كبار نجوم الطرب والتي يستعرضها لأول مرة في حفلاته ومنها "فاكرة" والتي تغنت بها النجمة الكبير نجاة وهي من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان حلمي بكر، والتي قدمتها عام 1979، وأيضًا أغنية "على بالي هواك" للموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب والتي لحنها في الخمسينيات، بينما كتب كلماتها القدير مأمون الشناوي.

وقال وحيد، في بيانٍ صادر عنه: "أعود إلى الحفلات بالقاهرة مرة أخرى بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا، وأنا سعيد بلقاء الجمهور مرة أخرى لذلك قررت أن أقدم له أيضًا موسيقى مختلفة عما كنت أقدمه من قبل، خاصة وإني كنت أقدم إعادة توزيع موسيقي لأغاني العندليب وشادية وفيروز، ولكن هذه المرة قررت أن أتحاور مع الجمهور بموسيقى الراحل العملاق الدكتور محمد عبدالوهاب، وأيضا ومع قيثارة الشرق نجاة الصغيرة وأن أقدم توزيعًا موسيقيًا جديدا لألحان عبد الوهاب وحلمي بكر، وأتمني أن يعجب الجمهور بها".

يذكر أن دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، قد أقامت يوم 22 أغسطس الماضي على مسرح النافورة، حفلًا غنائيًا أحياه النجم محمد الحلو، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، حيث تغنى بباقة مختارة من مؤلفات الطرب إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التى حققت جماهيرية واسعة.

وظهر المطرب هاني شاكر خلال الحفل مكتمل اللياقة الفنية، حيث غنى بطبقات صوته المتفردة، "لعبة الأيام، بتلوموني ليه، وحياتك يا حبيبي، الوسية، يا حبيبي، ليالي الحلمية، عراف، عمار يا إسكندرية".