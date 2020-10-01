"الشرنوبي" رئيسا لشعبة الأقطان باتحاد الغرف التجارية

عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات، اليوم الخميس، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة حتى 2024.

وترأس جلسة الإجراءات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أعلن اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية.

وفاز أحمد الشرنوبي عياد رئيسًا للشعبة العامة للاقطان، ومفرح محمد البلتاجي نائب أول، وسوسن سليمان نائب ثانٍ، وعاصم ياسين أمينًا عامًا، وسعد محمد صادق أمينًا عامًا مساعدًا.

وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تفاءله بالاتفاق الذي تمّ بين أعضاء هذه الشعبة واختيار مجلس إدارتها وهيئة مكتبها بالتزكية، خاصة أنَّ هذا القطاع مهم ويحتاج إلى التعاون والتكاتف، مشيرًا إلى أنَّ القطن المصري معروف في جميع أنحاء العالم، ويجب التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لإعادته إلى ما كان عليه سابقًا.

وفي أول تصريح له عقب فوزه، قال أحمد الشرنوبي لـ"الوطن"، إن النهوض بملف القطن المصري ودراسة منظومة تعميم تجارة القطن الجديدة، والتي تمّ تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبني سويف على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد، وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد، مع وضع المقترحات الخاصة بحماية وتسويق القطن المصرى.

يُشار إلى أنَّ الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، اعاد اليوم الخميس، تشكيل مجالس إدارات 4 شعب عامة وهي: "المستثمرين، والأقطان، والاتصالات، والبصريات".