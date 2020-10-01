الخيول المصرية في أمريكا.. تاريخ من البطولات وذرية لم تنقطع

للخيول المصرية العربية، مساهمة بارزة في تأسيس عائلات الخيول الأمريكية، والتي حققت شهرة كبيرة في الولايات المتحدة بعدما حصدت العديد من الجوائز الكبرى في الداخل الأمريكي وتم اختيار العديد منها كأبطال قومية أمريكية، فمنذ نهاية القرن التاسع عشر لفت جمال وقوة الخيول العربية المصرية العديد من هواة الخيل الأمريكيين، وبدأت الأنظار تبحث عن أقواها وأجملها لتحسين السلالات الأمريكية التي لم تتمتع بقدرات كتلك التي تتمتع بها المصرية في القوة والجمال والنسب الأصيل الموثق في في الهيئة الزراعية المصري "محطة الزهراء للخيول العربية.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي، أشهر الخيول المصرية التي حققت شهرة واسعة في الولايات الامريكية للخيول منذ عام 1895.

شهوان أول حصان مصري يتم تصديره منذ 125 عام

يعد الحصان شهوان أول فرس يتم تصديره للولايات المتحدة الأمريكية منذ 125 عاما لصالح " ج .أ. ب. رامسيديل وتحديداً عام 1895، عبر إنجلترا، ومن ذريته انحدر الفرس الأمريكي الميلاد "نونليكر"، الشهير، ولشهوان ذرية من الخيول في مصر امتدت من ابنه "ابن يشمك"، الذي انجب الفرس غزالة، وشققتها بنت حلوة وابنه ابن شرارة، قبل أن يتم تصديره إلى الولايات المتحدة ليكون له نسل غير منقطع ايضا حتى اليوم.

ظريف وعزيزة أولى المجموعات

وصلت أولى المجموعات الكبرى من الخيول المصدَّرة من مصر إلى الولايات المتحدة في عام 1932، حيث أحضر "و. ر. براون" سبعة أحصنة تضم "ظريف" ورودا، ونصر و"عزيزة"، والتي تظهر جميعها في السلالات الحديثة من الخيول العربية المصرية والامريكية، وقد أنجب "ظريف" و"رودا" الحصان " "هالاني مستاني" الأسود، والذي أنجب بدوره ستة من الأبطال القومية وتسعة عشر من الخيول المنتجة للأبطال القومية، وأنجب "جوليب" ابن "عزيزة" الفحل "سنباد" البطل القومي للولايات المتحدة والفرس "هاي فاشون" البطلة القومية للولايات المتحدة.

بنت سيره وبنت سعدة ودرة

في ذات التوقيت استورد هنري بابسون من شيكاغو، سبعة أحصنة من مصر عقب عملية بحث مضنية في بلدان متعددة ضمت إنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا ومصر، ولستة من تلك الخيول ذرية ممتدة إلى سلالات الخيول المصرية الحالية في الولايات المتحدة.

وضمت الخيول المستوردة "بنت سيرا 1" و"بنت بنت صباح " و"معروفة" و"بنت سعدة" و"بنت بنت درة" وتعد سلالة الفرستين الأخيرتين نادرة في الوقت الحالي، وكان "فضل" *Fadl، الأخ الشقيق لمعروفة، الفحل الوحيد في المجموعة، ولقد بنى بابسون من تلك المجموعة برنامج تربية استثنائيًّا ضم بعض عمليات التهجين مع سلالات غير مصرية لعدة سنوات بالإضافة إلى بعض الخيول من سلالة الحصان "نظير".

محمودة وابنتها جميلة

في عام 1947 تم استيراد الفرس "محمودة" من قبل دان جايني من مينيسوتا مع ابنتها "جميلة"، والتي امتلكتها فيما بعد عائلة أتكينسون المالكة لمزرعة "أنكور هيل" للخيول العربية بولاية ميسوري، والذين انجبا العديد من الخيول المصرية الأصيلة التي استمرت ذريتها حتى اليوم، وفي عام 1950 حصل الدكتور ألفريد جودوارد من كاليفورنيا، على الفحل "ابن فرحان"، وفي عام 1952، تزوج من "سايما" الامريكية والذي أنجب أربعة أمهار مسجلة في الولايات المتحدة، وكان أبرز فحل تم استيراده من مصر في تلك الفترة هو "مفتخر"، والذي استورده تشارلز فوتي من ولاية ماساتشوستس في عام 1951. وأصبح "مفتخر" أول والد لقطيع من الخيول العربية المصرية في مزارع جلينوش.

أسطورة الخيل المصرية والأمريكية "نظير"

في واقعة غريبة حدثت عام 1934 انقذ الجنرال بيتكو فون شاندتنر، اول مدير لمحطة الزهراء للخيول، المهر الصغير "نظير" من مزرعة محلية، والذي اتسم منذ صغره بجمال وقوة فريه، وبدأت ذريته تتوالى لمدة اربعون عاماً تاركاً اصداء واسعة في مصر والولايات المتحدة وكندا حتى اليوم، حيث وصلت أول ذرية لـ "نظير" إلى الولايات المتحدة في عام 1958، حينما استورد ريتشارد بريتزلاف من ولاية نيو ميكسيكو ابن "نظير"؛ "رشاد "، وبناته "بنت الباتعة" و"بنت منية النفوس"، واستورد بريتزلاف أيضًا حفيدة "نظير"؛ "بنت داهمة"، وابنة "السريع؛ و"الداهمة".

"مرافق ابن نظير" يحصد البطولات الكبرى في امريكا

في بداية الستينيات استثمرت مزارع جلينوش المملوكة لدوجلاس ومارجريت مارشال من ولاية تكساس، في الخيول المصرية وفي الفترة ما بين عامي 1962 و1979، استوردوا 60 حصانًا، سبعة منهما من ذرية "نظير" وكان الوالد الرئيسي لها، حتى وفاته في عام 1974، هو ابن "نظير، "مرافق" ، والذي تم استيراده عام 1965. ويعد "مرافق" المصري هو حاصد الميداليات الهامة في الولايات المتحدة والوالد المصري الأبرز على الإطلاق لمنتجي الأبطال القومية، الأمريكية، بالتوازي بدأ "آل مارشال" في تنفيذ ببرنامج لتربية الخيول غير المصرية ثم أضافوا الفحل "مفتخر".

حفيدات "نظير" يحصدن أفضل الجوائز الأمريكية

ومن أبرز الأفراس التي استوردتها مزارع جلينوش ابنة "نظير"؛ "بنت منى" الفرس المصرية المستوردة الوحيدة التي أنجبت أربعة من الأبطال القومية، وابنة "نظير"؛ "بنت مايسة الصغيرة" "الفرس التي فازت ضمن أفضل عشرة خيول في الولايات المتحدة في فئات هالتر Halter، و إنجليش بليجر English pleasure، و بارك Park)، والبطلة القومية لاحتياطي الولايات المتحدة، كما فازت نهلة ابنة "مرافق" بعدد بطولات قومية يفوق أي فرس مصرية مستوردة أخرى.

100 حفيد للحصان "نبيل ابن صقر"

يعد مرافق حفيد الفحل "صقر" المصري نجم خيول مزارع "جلينوش" في العروض، وفاز بعدد بطولات يفوق أي حصان عربي آخر، بما في ذلك عدة بطولات قومية من فئة الأزياء وبارك، وتضم خيول مزارع جلينوش الجديرة بالاهتمام والد الأبطال المصري الأبرز على الإطلاق، "الهلال" حفيد "نظير" الذي تم اختياره كبطل الولايات المتحدة القومي في فئة كولت، كما فاز "نبيل" (ابن "صقر")، بالعديد من الجوائز وهو واحد من حصانين مصريين أنجبا ما يزيد عن 100 من الخيل الحائز على البطولات، وكان "نبيل" والد الأبطال المصري الأبرز لعدة سنوات في بطولات التحمل

أول جائزة لحصان مصري في أمريكا لبنت مايسة الصغيرة

يسجل عام 1965 باعتباره اول عام تحصل فيه الخيول المصرية بجوائز في الولايات المتحدة الامركية عندما فازت "بنت مايسة الصغيرة" بأول لقب قومي امريكي يحرزه حصان من اصل عربي مصري عندما فازت ضمن أفضل عشرة أفراس بالولايات المتحدة في بطولة (U.S. Top Ten Mare) وفازت بفئة إنجليش بليجرEnglish Pleasure، كما فاز "انساتا ابن حليمة" بأول لقب يفوز به فحل مصري ضمن أفضل عشرة فحول بالولايات المتحدة في عام 1966، ولقد أثارت الخيول المصرية المستوردة اهتمام الكثيرين، ولكنهم لم يتمكنوا من التعرف عليها بسبب اختلاف مظهرها بدرجة كبيرة عن خيول العروض المعاصرة لها، حيث تميزت الخيول المصرية برؤوس أكثر قوة، وجسم ممشوق وأكثر رشاقة، وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن الحكام إلا من إعطائهم ما يستحقونه من تقدير.

السعبينات الخيول المصرية تحصد الجوائز الكبرى

بحلول أوائل السبعينيات من القرن الماضي، اشتهرت الخيول العربية المصرية القليلة بعد حصولها على العديد من الجوائز في الولايات المتحدة الامريكية وفي عام 1969، كان ثلاثة من أفضل عشرة فحول بالولايات المتحدة خيول مصرية خالصة، وفي عام 1971، تم اختيار الفحل "أنساتا ابن سودان"، بطل قومي في الولايات المتحدة، كما تم اختيار"فا حليمة" بلقب البطلة الأمريكة وأسد بلقب البطل القومي الامريكية بفئة كولت المستقبل والمتربي، كما فاز"دلول، و"ابن مرافق، و"شيخ البادية بلقب البطل القومي الاحتياطي للولايات المتحدة بفئة كولت المستقبل.

ظريف ضمن أفضل عشرة أحصنة بفئة "انجليش بليجر"

يعد الحصان ظريف الذي استوردته الولايات المتحده الامريكية واحداً من اقوى الحصنة المصرية التي حققت شهرة واسعة بين عائلات الخيول الامريكية، وذلك عندما أحضر هنري هيربرمان "إكسوكوردا" الحصان الى الولايات المتحدة، وانتقلت ملكيته لاحقًا إلى و. ر. براون، الذي ربى ابنها "سيريتشو"، ونال الحصان العديد من الجوائز من جهات متعددة وكان له حضور بارز ومتميز وقد فاز ابن "سيريتشو" المصري الخالص "جورامير"، ضمن أفضل عشرة بفئة إنجليش بليجر، بالولايات المتحدة كما أنجب البطل القومي الكندي الفحل "جورا هوني كو، والذي أنجب بدوره البطل القومي بكندا والولايات المتحدة الفرس "في بي كاهولا.