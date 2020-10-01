9 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد في "الخليفة والمقطم"
تضم قائمة المرشحين 7 رجال وسيدتين
كتب:
محمد سعيد الشماع
05:43 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية لمجلس النواب
يتنافس 9 مرشحون بالدائرة الخامسة عشر "الخليفة" بمحافظة القاهرة، والمخصص لها مقعد واحد بانتخابات مجلس النواب، وتضم الدائرة أقسام "الخليفة، والمقطم"، ويتنوع المرشحون ما بين مستقلون، وحزب مستقبل وطن، والجيل الديمقراطي.والمرشحون هم:
1 - سيد حنفي طه محمد، وشهرته "أشرف حنفي"، حزب مستقبل وطن، رمز "القلم".
2 - سيد أحمد محمد سيد، وشهرته "سيد العدعيدي"، مستقل، رمز "الحصان".
3 - هاني سعد عبدالرحمن أحمد، وشهرته "هاني زبلة"، مستقل، رمز "الأسد".
4 - إسماعيل السيد عبدالستار مصطفى، وشهرته "الدكتور إسماعيل عبدالستار"، مستقل، رمز "ساعة اليد".
5 - أحمد عبدالصبور محمد إبراهيم مدكور، وشهرته "أحمد عبدالصبور مدكور"، مستقل، رمز "السهم".
6 - جمال حنفي طه محمد، وشهرته "جمال حنفي، حزب الجيل الديمقراطي، رمز "السد العالي".
7 - مازن محمد أحمد مصطفى، وشهرته "المغامر مازن حمزة"، مستقل، رمز "الكرة الأرضية".
8 - هويدا عبدالمحسن سيد مرسي، وشهرتها "د. هويدا صقر"، مستقل، رمز "الغزال".
9 - هند عبدالمنعم سيد إسماعيل عاكف، وشهرتها "دكتورة هند عاكف"، مستقل، رمز "الخاتم".