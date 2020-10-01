9 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد في "الخليفة والمقطم"

يتنافس 9 مرشحون بالدائرة الخامسة عشر "الخليفة" بمحافظة القاهرة، والمخصص لها مقعد واحد بانتخابات مجلس النواب، وتضم الدائرة أقسام "الخليفة، والمقطم"، ويتنوع المرشحون ما بين مستقلون، وحزب مستقبل وطن، والجيل الديمقراطي.والمرشحون هم:

1 - سيد حنفي طه محمد، وشهرته "أشرف حنفي"، حزب مستقبل وطن، رمز "القلم".

2 - سيد أحمد محمد سيد، وشهرته "سيد العدعيدي"، مستقل، رمز "الحصان".

3 - هاني سعد عبدالرحمن أحمد، وشهرته "هاني زبلة"، مستقل، رمز "الأسد".

4 - إسماعيل السيد عبدالستار مصطفى، وشهرته "الدكتور إسماعيل عبدالستار"، مستقل، رمز "ساعة اليد".

5 - أحمد عبدالصبور محمد إبراهيم مدكور، وشهرته "أحمد عبدالصبور مدكور"، مستقل، رمز "السهم".

6 - جمال حنفي طه محمد، وشهرته "جمال حنفي، حزب الجيل الديمقراطي، رمز "السد العالي".

7 - مازن محمد أحمد مصطفى، وشهرته "المغامر مازن حمزة"، مستقل، رمز "الكرة الأرضية".

8 - هويدا عبدالمحسن سيد مرسي، وشهرتها "د. هويدا صقر"، مستقل، رمز "الغزال".

9 - هند عبدالمنعم سيد إسماعيل عاكف، وشهرتها "دكتورة هند عاكف"، مستقل، رمز "الخاتم".