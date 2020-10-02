الزراعة تناشد المزارعين شراء تقاوي مضمونة والإبلاغ عن أي مخالفات

ناشدت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع المزارعين الحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة، والإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة (15500) أو (19561) أو خدمة الواتس (01111866710) أو الإدارة العامة للتسويق (0235694050).

وأعلنت الإدارة عن أسعار تقاوي محاصيل الموسم الشتوي الجديد، وشملت محاصيل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي والفاصوليا والحبة السوداء.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن "الإدارة" تقوم بتوفير تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية في كل محافظة لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاحية.

وأضاف "إبراهيم"، أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بان تكون اسعار هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي حققت اكتفاءا ذاتيا من انتاج تقاوي المحاصيل الحقلية، مشيرا إلى أن البرنامج القومي لانتاج تقاوي الخضر سيحقق أيضا الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر والفاكهة وهو ما يوفر العملة الصعبة للبلاد.

"الوطن" من جانبها تعرض أسعار تقاوي العام الجديد.

القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيها.

‏الفول البلدي جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيهات.

‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيها.

‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيها.

‏البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة أحمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو370 جنيها.

‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنيها.

البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيه.