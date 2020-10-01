حلمي عبدالباقي يحقق نجاحا بأغنيته الجديدة بعد طرحها بساعات

حققت أغنية الفنان حلمي عبدالباقي "ولا هاترجى ولا هتحايل" نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بساعات على السوشيال ميديا وقناته على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الكبير مصطفى مرسي، وألحان المطرب تامر عاشور.

كان عبدالباقي، طرح مؤخرًا عددًا من الأغنيات "السنجل" ومنها "اتخدعت" و"أنا مش حزين" و"اعذروني" حققت نجاحا ملحوظا، على حد قوله، كما طرح "حلمي" مؤخراً أغنية بعنوان "شعب مصر" إهداء إلى شعب مصر، من كلمات وألحان سامي شاكر، مشيرا إلى أنه لا يزال لديه الكثير لتقديمه وطرحه خلال الفترة المقبلة.

حلمي عبدالباقي، أكد أنه يجب على كل المطربين خاصة أبناء جيله العمل على أنفسهم بشكل جاد وتقديم أعمال تتناسب مع التطور الحادث وذلك من أجل صناعة فن جيد يرضي كل الأذواق ويكون مواجها لموجة التردي الملحوظة حاليا في جانب من صناعة الموسيقى والغناء.

"حلمي" يستعد قريبا لطرح أغنية جديدة بعنوان "حبيتك" كلمات علي فتحي، وألحان عماد تاج، ويعد الفنان حلمي عبدالباقي واحدًا من نجوم الغناء نهاية القرن الماضي وحصل على لقب مطرب الجامعة الأول 3 مرات، ثم بدأ مسيرته الاحترافية بألبومه الأول "الغربة" بعدها أصدر العديد من الألبومات ومنها "عيني عليكي"، و"عجبتيني"، و"اوعديني"، و"سلم عليها"، و"حاضر" و"هات إيدك"، من أشهر أغنياته "ذكريات" و"نورت أيامي".

كما خاض عدة تجارب في التمثيل، وقدم أعمالا سينمائية وتليفزيونية ومسرحية، مثل فيلم "زمن الجدعان" ومسرحية "جنون البشر" إلى جانب المشاركة مع نيللي في فوازير "الدنيا لعبة".