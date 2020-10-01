الرئاسة اللبنانية تنفي إصابة الرئيس عون بكورونا

نفت الرئاسة اللبنانية اليوم الخميس، الأنباء التي تم تداولها بشأن إصابة رئيس الجمهورية ميشال عون بفيروس كورونا.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إن "الإشاعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بوباء كورونا لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، وهو صهر عون، أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم أنه أدخل إلى مستشفى "أوتيل ديو" في العاصمة بيروت لتلقي العلاج إثر نوبة ضيق تنفس جراء أعراض عدوى "كوفيد-19".

قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل موعد بدء الدراسة لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا، على نحو يجعل عودة التلاميذ والطلاب إلى المدارس في ظل الوضع الراهن، تحمل قدرا من الخطورة الصحية، في ظل تفاقم أعداد الإصابات بالوباء.

وقال وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث في بداية العام الدراسي في ظل مستجدات الوضع الوبائي، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا تخطت الـ8% من الفحوصات التي أجريت خلال الأسبوعين الأخيرين، الأمر الذي يمثل خطرا على العودة إلى المدارس.

وأشار إلى أنَّه تقرر تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس والمعاهد المتوسطة إلى 12 أكتوبر المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 28 سبتمبر الجاري، مع توفير الكمامات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة في جميع المدارس.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40868 حالة.