"CNN": إصابة بايدن ومسئولين كبار في أمريكا بـ"كورونا" محتملة

قال سانجاي جوبتا، كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، إن مع إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته وكبير مساعديه هوب هيكس، بفيروس كورونا، فمن المتوقع إصابة العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتابع جوبتا: "الإدارة بحاجة إلى تتبع اتصالات والبدء في عزل الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالأشخاص الثلاث، وستكون هذه سياسة مهمة للغاية، والتعرف على الأشخاص الذين تم الكشف عنهم يشمل العديد من المعايير: ما مدى قربهم من الاتصال؟ ما هي مدة الاتصال؟".

وعن بايدن، قال: "ربما كان بعيدًا بما فيه الكفاية ليلة الثلاثاء خلال المناظرة الرئاسية مع ترامب"، متابعا: "وأنا أعلم أنهم أتوا من مناطق مختلفة، ربما لم يقضوا وقتًا قريبًا من بعضهم البعض، لكنه سيحتاج أيضًا إلى الاختبار، وجميع موظفي الحملة، سيكون الأمر حرجًا"، مضيفا،"حتى لو لم يكونوا على اتصال وثيق ووقفوا بعيدًا عن بعضهم البعض، نحن نتعامل مع قادة البلاد هنا".

أضاف جوبتا، أن العدوى قد تستغرق بعض الوقت لتظهر بعد لحظة التعرض.

وفي السياق ذاته، أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد وترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيرس كورونا، أن صحتهما جيدة.

وقال الطبيب المشرف، شون كونلي، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تأكدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف كونلي في البيان: "إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أي انقطاع أثناء فترة علاجه".