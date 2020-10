أول ظهور لـ جيم كاري أثناء تجسيده "جو بايدن" (فيديو)

نشرت صفحة برنامج Saturday Night Live فيديو عبر عبر موقع فيسبوك، يظهر فيه الممثل صاحب الشعبية الواسعة جيم كاري أثناء تجسيده شخصية المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ونائب الرئيس السابق جو بايدن، وتظهر بجانبه في الفيديو الممثلة ومايا رودولف حيث تحولت إلى السناتور الأمريكية كامالا هاريس.

في المقطع الذي تبلغ مدته 18 ثانية، يتم وضع الشعر المستعار على جيم كارس ومايا رودولف قبل أن يرتدوا ملابسهم.

وكان جيم كاري جرى استضافته ببرنامج S.N.L عدة مرات على مدار السنوات الماضية.

وذكرت شبكة NBC في بيان صحفي، أنّها تتوقع السماح لجمهور محدود في الاستوديو موضحة، أنّ S.N.L سيعمل بشكل وثيق مع فريق حاكم نيويورك لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن برنامج S.N.L سيبث 5 حلقات جديدة لبدء موسمه من 3 أكتوبر حتى 31 أكتوبر المقبل، ولم يتم الإعلان عن الضيوف أو الفرق الموسيقية المشاركة في عروض البرنامج.

يذكر أن آخر أفلام جيم كاري "القنفذ سونيك" تصدر البوكس أوفيس في أمريكا لعدة أسابيع، وتخطت أرباحه الـ 306 مليون دولار بعد عرضه في دول مختلفة في فبراير الماضي.

الفيلم من إخراج "جيف فلور"، وبطولة "جيم كاري"، آدم بالي، وجيمس مارسدن.

وفيلم المغامرات القنفذ "سونيك" تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، وجرى تصويره في عدد من الدول وهي كندا، أمريكا، المغرب.

يحكي الفيلم عن هروب سونيك من الحكومة بمساعدة شرطي في بلدة "جرين هيلز" الريفية.

ولجيم كاري شعبية واسعة، شارك في العديد من الأفلام التي لاقت نجاحا كبيرا، وترشح لجائزة جولدن جلوب 7 مرات وحصدها مرتين. ومن أِشهر أفلامه Eternal Sunshine of the Spotless Mind، وYes man، The Truman Show وthe mask