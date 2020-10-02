رئيس مدينة بلطيم: المركز التكنولوجي يواصل استقبال طلبات التصالح.. اليوم

تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

وقال السنوسي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المركز يواصل استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مشيراً إلى أنه بالتوازى جار استمرار العمل في تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى المركز التكنولوجى وذلك طوال أيام الأسبوع وخلال الفترة المسائية وكذا أثناء أيام الجٌمعة والسبت والإجازات والعطلات الرسمية في ظل تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة من كوادر بشرية وأجهزة حاسب آلى وشبكات إنترنت من أجل تيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة التى يقوم بها المواطنين.

كما شددد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين بإنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم، مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعهم خلال الفترة الزمنية.

وقرر السنوسي، تشكيل لجنة بكافة جهة ولايتها لوضع معايير فنية يتم تطبيقها على طلب تغطية الترع والمصارف الزراعية، ومتابعة الأعمال التي تنفذ حاليا بتغطية ترعة ري أبوشعلان وسرعة الانتهاء من المشروع لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية واختزال الفترة الزمنية، بهدف تقليل الفاقد من المياه والحد من المخاطر وسط الكتل السكانية ، حيث تم تطهير وتعميق وتغطية المرحلة الثانية لسرعة رى أبوشعلان بطول 185 مترا طوليا بتكلفة مالية 460 ألف جنيه تقريبا.

وترأس رئيس مدينة بلطيم، حملة لرفع القمامة من نقاط التجميع الوسيطة والشوارع العامة والفرعية والميادين ومحيط المدارس ودور العبادة ، وتفريغ صناديق جمع القمامة ونقلها إلى المقلب الرئيس والتخلص منها ، حفاظاً على صحة العامة للمواطنين ، وذلك بواسطة عمال النظافة ومعدات الوحدات المحلية.