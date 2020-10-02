الإثنين.. بدء تسليم الأراضي السكنية "الأكثر تميزا" بمدينة 6 أكتوبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر الجاري، وحتى يوم الإثنين 14 من الشهر ذاته، في تسليم قطع الأراضي السكنية "الأكثر تميزاً" بالحي التاسع بالمدينة.

تسليم القطع بالبلوك (B)

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم تسليم قطع ألأراضي "الأكثر تميزاً" بلوك (A) القطع من 1 : 21، يوم الإثنين 5/10/2020، والقطع من 22 : 43، يوم الإثنين 12/10/2020، والقطع من 44 : 64، يوم الإثنين 19/10/2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (B) من 1 : 22، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 45 : 66، يوم الإثنين 9/11/2020، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (C) من 1 : 22، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 23 : 44، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 45 : 67، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 68 : 88، يوم الإثنين 1/2/2021.

تسليم القطع بالبلوك (D)

وأضاف الشربيني، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (D) من 1 : 17، يوم الإثنين 8/2/2021، والقطع من 18 : 34، يوم الإثنين 15/2/2021، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (E) من 1 : 23، يوم الإثنين 22/2/2021، والقطع من 24 : 48، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 49 : 71، يوم الإثنين 8/3/2021، وتخصيص يومي الإثنين 15/3/2021 و22/3/2021، للذين تخلفوا عن الاستلام بالمناطق السابقة.

تسليم القطع بالبلوك (H)

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (H) من 1 : 25، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/4/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 19/4/2021، والقطع من 76 : 102، يوم الإثنين 26/4/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك (G) من 1 : 14، يوم الإثنين 10/5/2021.

تسليم الأراضي ببلوك (F)

يبدأ تسليم الأراضي ببلوك (F) القطع من 1 : 25، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 31/5/2021، وتخصيص يومي الإثنين 7/6/2021 و14/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام.