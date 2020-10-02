"معركة القلج".. الأمن يسقط أباطرة الكيف وأسلحتهم الثقيلة

بعد 40 دقيقة من التبادل الكثيف لإطلاق الرصاص بين قوات الشرطة و3 من أعتى تجار المخدرات في القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المتهمين وضبطهم بعد إصابة أحدهم، وجرى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وكمية أخرى من المخدرات.

وكشف مصدر أمني، عن تفاصيل العملية التي داهمت وكر المتهمين في منطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية، حيث تلقى قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم معلومات باستعداد 3 من أباطرة تجارة المخدرات في المنطقة استلام شحنة كبيرة من الهيروين.

وأوضح المصدر أن المتهمين من أباطرة تجارة الهيروين في منطقة مثلث الرعب الشهيرة بنشاط تجارة المخدرات والسلاح في القليوبية، فجرى تشكيل فريق من الأمن العام والأمن المركزي ومباحث القليوبية.

وأضاف المصدر أنه جرى مداهمة وكر اختباء المتهمين ليلا بعد أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، عن تحديد مكان اختباء المتهمين وهم من العناصر شديدة الخطورة بناحية القلج بدائرة مركز شرطة الخانكة، تخصصوا بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الآثم.

جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ولدى استشعار تلك العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران لمدة 40 دقيقة حيث تحصنوا بأحد المنازل، وأطلقوا النار بكثافة من أسلحة ثقيلة على قوات الشرطة قبل أن تتمكن من السيطرة على الموقف، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة و2 بندقية خرطوش وفرد محلي.

وتبين إصابة أحدهم بعيار ناري خلال تبادل إطلاق الرصاص، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.