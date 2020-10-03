تطبيقات تساعدك على الاستيقاظ مبكرًا.. "هتقوم هتقوم"

يتسبب الاستيقاظ مبكرا في إزعاج لعدد كبير من الأشخاص، وقد يفوتك ميعاد أهم بسبب عدم القدرة على الاستيقاظ، وتقدم عدد من التطبيقات حيل مختلفة لتساعدك على الاستيقاظ إذا كنت تواجه صعوبة في ذلك، ترصد "الوطن" أبرزها كالتالي:

تطبيق Alarmy

يجعلك المستخدم يأخذ صورة لمكان ما، لضبط المنبه ولكي تتمكن من غلق المنبه في الميعاد المحدد يجب أن تلتقط صورة مطابقة للصورة التي التقطها من قبل، ويمكن تحميل التطبيق من "Google play".

تطبيق Alarm Clock Puzzle

يجعلك التطبيق تقوم بحل ألغاز ومعادلات مختلفة عند تشغيل المنبه لكي تتمكن من إغلاقه، حتى يتأكد من استيقاظك، ويمكن تحميل التطبيق من "Google play".

تطبيق Walk Me Up!

لا يتوقف التطبيق عن الرنين حتى يقوم المستخدم بالسير عدد محدد من الخطوات، ويمكن تحميل التطبيق من "Google play".

تطبيق SpinMe Alarm Clock

لكي يتمكن المستخدم من إيقاف التطبيق يجب أن يحمل الهاتف ويقوم بالدوران عدة مرات، ويمكن تحميل التطبيق من "Google play".

تطبيق Alarm Clock Xtreme

يوفر التطبيق حل معادلات حسابية للمستخدمين قبل إغلاق رنين المنبه، ويمكن تحميل التطبيق من "Google play".

وقالت الدكتورة شهيرة لوزة، استشاري طب النوم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، إن الاستيقاظ مبكرًا هو الضابط الأهم لساعات النوم، وليس النوم مبكرا

ويمكن ضبط الاستيقاظ من خلال فعل ذلك بالتدريج : "مش عاوزين في يوم نصحى الساعة 2 الظهر، وفي يوم تاني الساعة 6 الصبح، ولكن يبتدي يصحى الساعة 1:30 الظهر وبعدها بيوم 1 الظهر وهكذا.

وقال الدكتور أسامة عشم أستاذ الموارد البشرية والخبير العالمي في التدريب، في تصريح سابق لـ"الوطن"، "إنّ الإنسان إذا شعر بأن الوقت يساوي حياة، فسيكون قادرا على الاستيقاظ مبكرا".