الرئيس الألماني يكرم السفير السابق بدر عبد العاطي الأسبوع المقبل

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر ألمانية بمقر الرئاسة الفيدرالي، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قرر منح سفير مصر السابق في المانيا الدكتور بدر عبد العاطي، وسام الاستحقاق الألماني من درجة فارس.

يأتي التكريم تقديرًا لجهوده الملموسة في تطوير وترقية وتعميق العلاقات الثنائية بين ألمانيا ومصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، خلال فترة عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى المانيا الاتحادية في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019.

وكلفت وزارة الخارجية الألمانية سفير ألمانيا بالقاهرة بتسليم الوسام إلى السفير الدكتور بدر عبد العاطي، خلال حفل استقبال رسمي مطلع الأسبوع المقبل يقيمه بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.

يذكر أن وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية تأسس عام 1951 من قبل الرئيس الاتحادي تيودور هويس، وهو الوسام الوحيد الفخري العام، وبالتالي يعد أعلى جائزة شرفية، ويتم منح وسام الاستحقاق للمواطنين الألمان والأجانب تقديرا لاسهاماتهم في المجالات الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية.