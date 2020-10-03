اليوم.. "العناني" يعلن في مؤتمر صحفي تفاصيل الكشف الأثري الجديد بسقارة

يعقد صباح اليوم السبت، الدكتورخالد العنانى وزير السياحة والأثار، مؤتمرا صحفيا بمنطقة آثار سقارة للإعلان عن الكشف الأثرى الجديد الذى تم اكتشافه عبرالبعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، حيث يبلغ عمق البئر حوالي 11 مترا، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض، كما استطاعت البعثة الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.

وكشفت البعثة الأثرية أمس الأول عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت، مشيرة إلى أن هذا التمثال هو أحد التماثيل التي عثرت عليه البعثة أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق 11 مترا بجانب التوابيت، وسوف يتم عرضه اليوم السبت، أثناء الإعلان عن الكشف الأثري الكبير، موضحة أن التمثال مصنوع من البرونز المطعم بالأحجار الكريمة العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد، ويصل ارتفاعه إلى 35 سم، كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الأسرة 26 .

ومن جهتها قامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، كما أعرب عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس فى فيلم ترويجى عن إعجابه بما كشفت عنه البعثة الاثرية المصرية من مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة منذ دفنها منذ حوالي 2500 عاما داخل بئر للدفن على عمق 11 مترا بجبانة سقارة.

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