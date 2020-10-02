نقل الفنان فايق عزب للعناية المركزة إثر إصابته بوعكة صحية

نقل الفنان الكبير فايق عزب، للعناية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية قوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعلمت «الوطن» أن زوجة الفنان فايق عزب، تواصلت مع نقيب الممثلين أشرف زكي، والذي ساعدها فى نقله لإحدى مستشفيات القاهرة، ومن ثم العناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

وانتقل "عزب" إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.