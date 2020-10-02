"معاك يا ريس".. أهالى مطروح يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

شارك أهالى مطروح في احتفالات أكتوبر المجيدة، اليوم، وسط إذاعة الأغانى الوطنية بمشاركة عمد ومشايخ وعواقل القبائل فضلا عن توافد الشباب من مختلف مدن المحافظة الثماني.

وعلق الأهالى لافتات حملت عبارات مؤيدة للدولة والرئيس وداعمة للقوات المسلحة والشرطة، بينها "شعب مطروح معاك يا ريس.. نعم للاستقرار.. لا للفوضى.. السيسى يعيد مصر إلى زعامة أفريقيا.. شعب مطروح ضد الإرهاب.. ضد الإخوان ضد العنف.. ضد التخريب".

ورصدت "الوطن" بالصور والفيديو جانبًا من الاحتفالية التي شهدت عقد مسابقة بين المشاركين للسحب على رحلات وجوائز لزيارة المعالم السياحية والمتاحف فى واحة سيوة.

وأكد عبدالرحمن عبدالجواد العميري، أحد عواقل قبيلة عميرة بمطروح، أن قبائل مطروح حراس بوابة مصر الغربية يقفون وراء القوات المسلحة حماة الوطن ويدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أجهزة الدولة من أجل التنمية والنهوض بمصر.

وأضاف جمال الشورى، من شباب النجيلة أن مطروح دائما فى مقدمة المحافظات التى تقدم الغالى والنفيس من أجل دعم مصر واستقرار الدولة، والعمل على النهوض بها فى مختلف القطاعات من أجل غد أفضل وخدمة أهالى المدينة وتلبية احتياجاتهم.