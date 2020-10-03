صاحب مكتبة بالمطرية يعترف بتزوير مستندات الحكومة: بقضي حوائج الناس

كشفت تحريات مباحث القاهرة، كواليس القبض على صاحب مكتبة في المطرية بعد حول المكتبة إلى وكر لتزوير الشهادات والمستندات الحكومية الخاصة بالوزارات وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

ووفقا للتحريات فقد جهز المتهم مكتبته بأجهزة تصوير حديثة وطابعة ألوان فائقة الجودة وجهاز سكانر، وقام بنسخ وتقليد الأوراق والمستندات الحكومية وبيعها للمواطنين بما فى ذلك الشهادات الطبية.

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بتزوير مستندات التراخيص الحكومية، ولم يتم اكتشاف أمره إلا بعد تداول مستندات مزورة بدقة عالية، واحتاج كشفها العرض على خبراء فى جرائم التزييف والتزوير.

وقال مصدر أمنى إنه تم استجواب أحد حاملى تلك الأوراق بعد اكتشاف تزويرها فقام بالإرشاد عن المتهم، حيث تبين أنه صاحب مكتبة بالمطرية يقوم بتزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام صاحب مكتبة كائنة بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذاً من المكتبة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتبة، وعثر بداخلها على العديد من الاستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية. جميعهم مزورين، كما تم ضبط (هاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير).

بمواجهة المتهم اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية تترواح ما بين 500 جنيه إلى 3000 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ما فعله جريمة بقوله "بقضى حوائج الناس".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.