نجوم غناء الوطن العربي: المشاركة فى احتفالات أكتوبر شرف كبير

احتشد المواطنون، من الساعة الرابعة عصر أمس، للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد في مختلف ميادين مصر.

وشارك فى الحفل عدد كبير من المطربين، منهم مصطفى حجاج وعدوية وهشام عباس ومحمد فؤاد وحكيم وفرقة المدفعجية وبوسى وأحمد عصام.

وقال "عباس"، في كلمة بعد انتهاء فقرته الغنائية: "أهم حاجة روح المصريين تفضل موجودة ونفضل مكملين، ونحس بالانتصارات اللي عشناها بداية من انتصارات 6 أكتوبر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأوضح "عباس" لـ"الوطن"، أنه فضل أن يبدأ الحفل بأغنية "الطريق الصح" لأن الأغنية طرحها منذ عامين وأهداها وقتها للرئيس السيسي، لاستكمال إنجازاته ومشروعاته الوطنية التي بدأها منذ استلام مهام منصبه.

وقال المطرب حكيم، إن المشاركة في حفل انتصارات 6 أكتوبر، شرف لأي فنان مصري وعربي، لأنها حدث من الأحداث التاريخية للوطن العربي.

وأضاف "حكيم" لـ"الوطن"، أن من لا يشارك في مثل تلك الاحتفالات لا يعد وطنيا، مؤكدا أنه يزداد فخرا في كل حفل وطني يشارك فيه.

وقال عاصي الحلاني لـ"الوطن": إن المشاركة فى أي احتفالية مصرية وطنية، واجب على كل إنسان عربي، مضيفًا: "وأنا أحببت أن أسعد الملايين من المصريين؛ بالمشاركة في هذا النصر الخالد والعظيم".

ودعت بعض الأحزاب السياسية، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة، المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر، في الميادين الرئيسية، وأمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وشاركت القوات المسلحة، المصريين فرحتهم في الاحتفالات، وحضرت فرقة الموسيقى العسكرية في "المنصة"، وعزفت العديد من الأغاني الوطنية، منها "يا حبيبتي يا مصر"، و"الله وأكبر بسم الله"، و"مصر التي في خاطري"، و"حلوة بلادي السمرا".

كما شهد الاحتفال عروضا جوية، بمشاركة عدد من طائرات الهليكوبتر، التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وأحيا الفنان أحمد جمال، الحفل أيضًا، مشيدًات بالتطوير والتغيير الذي حدث بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "النهاردة لا نحتفل فقط بانتصارات أكتوبر، ولكن أيضًا بمصرنا الجديدة، والتي رأينا فينا تطوير وتغيير محصلش من سنين فاتت".