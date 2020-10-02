مفتي الجمهورية يهنئ الشعب ورجال الجيش والشرطة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الشعب المصري وجيش مصر والشرطة المصرية والقيادة السياسية، وبصفة خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل مؤسسات الدولة، وكل فرد من الشعب المصري، بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.

ووصف مفتي الجمهورية، نصر أكتوبر بـ"المناسبة الغالية" على الجميع، والتي عاش البعض جزء منها عندما كان صغير، ولايزال يتذكر هذا اليوم العظيم، الذي يمثل فخر لكل مصري.

وتابع مفتي الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "رجال القوات المسلحة لم يصبهم اليأس ووجدنا عبقرية لديهم، ولكل بطل من أبطال أكتوبر مخزون من الذكريات والتضحيات"، منوها إلى أن النصر من عند الله، ونحن قدمنا كل الأسباب المتاحة في الحرب، ولكن المؤثر الحقيقي هو الله؛ ولذلك أول كلمة كانت للجنود "الله أكبر"، وتدريباتهم كانت في شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن الأسباب مقترنة مع الإيمان العميق بأن النصر من عند الله، وكان التوكل على الله فكانت هناك طاقة روحية ساعدت الجنود للانتصار "الأمر الذي يدفع كل قول مغرض زعم أن الجيش لم يكن يتحلى بالإيمان في هذا الوقت".