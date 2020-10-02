إحباط محاولة هروب 8 مساجين بمركز شرطة المنزلة في الدقهلية

أحبطت قوات الشرطة محاولة هروب 8 مساجين من مركز شرطة "المنزلة" بالدقهلية اليوم، بعد تحطيمهم باب الحجز، وحالت قوات التأمين دون هربهم بعد سيطرتها على الموقف.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، بالسيطرة على 8 مساجين حاولوا الهرب من حجز المركز بعد أن حطموا باب الحجز إلا أن قوات التأمين تمكنت من السيطرة عليهم.

وأكد مصدر أمني أن مشاجرة وقعت بين عدد من المساجين داخل حجز مركز الشرطة تمكنوا خلالها من كسر باب الحجز، واستغل 8 منهم حالة الهرج والمرج، وحاولوا الهرب من المركز إلا أن القوات تصدت لهم.

وعززت مديرية أمن الدقهلية من إجراءاتها الأمنية بمحيط مركز الشرطة ودفعت بقوة إضافية إلى محيط المكان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.