فوتوسيشن عبلة صوفي لدعم مرضى السرطان.. ومشروع جديد مع جاكي شان

"مارتن" هو عنوان الحملة التي أطلقتها العارضة المغربية العالمية عبلة صوفي، لدعم طفل يعاني من مرض السرطان، حيث أجرت جلسة تصوير خاصة لفائدة المجلة العالمية "L'Officiel" بنسختها العربية لدعم هذه الحملة.

وفي لقاء لها مع برنامج "The Insider بالعربي"، رفقة الإعلامي إيلي نخلة، كشفت "عبلة" أن الحملة لدعم أطفال مرضى السرطان وخصيصا لطفل يدعى مارتن عمره 5 سنوات يعيش بأمريكا.

واحتراما لهذه القضية الإنسانية، اختارت علبة صوفي أن تكون إطلالتها خلال جلسة تصوير لا تتضمن ألوانا كثيرا تماشيا مع الحملة التي أطلقتها.

وفي نهاية اللقاء كشفت عارضة الأزياء المغربية أيضا، أنها تعمل على مشروع آخر مهم في لوس أنجلوس مع المخرج بريد براتنر بفيلم للممثل العالمي جاكي شان، وأنه بسبب كورونا تعطل المشروع.