فحص 15 مشتبها بهم في قتل مهندس 6 أكتوبر

قالت مصادر أمنية، إن فريق البحث الجنائي المكلف بتعقب الجناة في واقعة مقتل مهندس بـ28 طعنة داخل شقته في أكتوبر، انتهى من فحص 15 من المشتبه فيهم بالضلوع في الجريمة.

وأضافت المصادر، أن المباحث تفحص كافة الاحتمالات لتحديد دوافع الجريمة، وأن احتمالية السرقة هي الأقرب للواقعة، وأن أعمال الفحص من قبل المباحث طالت مجموعة من اللصوص المفرج عنهم بعد انتهاء عقوبتهم في جرائم سابقة.

وأوضحت معاينة النيابة العامة والمباحث لمسرح الجريمة، وجود جثة لرجل في العقد السادس من عمره، مصابًا بـ28 طعنة، وآثار دماء كثيرة في الشقة.

وذكرت في تفاصيل المعاينة، أن الوضع العام "يشير إلى وجود مشاجرة وقعت بين المجنى عليه، والجاني -المجهول-، وأن بعثرة محتويات الشقة قد تكون ناتجة عن هذه المشاجرة، أو تشير إلى احتمالية وقوع الجريمة بدافع السرقة".

وحضر فريق من المحققين وناظروا جثة المجني عليه، وتبين أنه مهندس عمره 53 عامًا، ومقيم بمفرده داخل الشقة، ومتزوج ومنفصل عن زوجته، واستأجر الشقة منذ عدة أشهر".

وأضافت التحريات والمعاينة، التى جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، إلى أن الجاني المجهول، دخل الشقة بطريقة مشروعة، وأنه عقب دخوله الشقة وقعت مشادة بينه وبين الضحية تطورت إلى مشاجرة، استخدام الجانى خلالها سلاحًا أبيضًا "سكين"، وسدد عدة طعنات فى أماكن متفرقة بجسد الضحية.

وفحصت قوة الأمن، كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة لبيان ما إذا كانت الكاميرات رصدت دخول أو خروج غرباء من العقار فى وقت معاصر للجريمة، وبدأت أيضًا فى مناقشة شهود العيان وسكان العقار للوقوف على ملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.