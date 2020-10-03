خبير أثري يكشف تفاصيل العثور على 27 تابوتا بسقارة: ليسوا ملوكا

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن اكتشافات الآثار في مصر لا تنتهي ومازالت أرضها غنية بالآثار، لافتا إلى أن الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة خلال عامي 2018 و2019 كانت هامة للغاية، إذ جرى الكشف عن خبيئة الحيوانات المقدسة، إضافة لمقبرة "واح تي"، والتي تعد من أروع المقابر، وورشة التحنيط الخاصة بالأسرة 21، إلى جانب إعادة افتتاح هرم زوسر للزيارة بعد 13 عاما من غلقه للترميم.

وأضاف "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أنه سيعلن، اليوم، عن كشف أثري هام في منطقة سقارة، يحتوي على آبار للدفن ترجع للأسرة 26، وعمرها نحو 2500 عاما، لافتا إلى أن الاكتشافات جرت بواسطة بعثة مصرية، وبداية الكشف كان عبر بئر عمقه 11 متر، ثم أزالوا الرمال حتى وجدوا 13 تابوتا خشبيا ملونا يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.

وأكد أن الكشف حتى الآن لم ينتهي والعمل مازال في بدايته، وتحت الدراسة والبحث للوصول لأصحاب هذه التوابيت، لافتا إلى أن هذه المقابر ليست خاصة للملوك ولكن لأفراد إداريين أو كهنة، مؤكدا أن عدد التوابيت المكتشفة في الفترة الأخيرة أكثر من 27 تابوتا.

وأشار إلى أن هناك أماكن محددة جدا لدفن الملوك مثل وادي الملوك، وهذه المنطقة مخصصة لدفن ملوك الأسرة الحديثة، بينما ملوك الدولة القديمة والوسطى كانوا يدفنون داخل الأهرامات، كما يتم معرفة إن كان ملك أو أحد الأفراد من خلال اللغة الهيروغليفية المكتوبة على التابوت، إضافة للشارات حيث توضع للملوك شارة ثعبان الكوبرا.