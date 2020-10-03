فيديو.. الإعلان الرسمي الأول لأحدث أفلام آن هاثاواي

نشر موقع السينما IMDB، الإعلان الرسمي لأحدث أفلام الممثلة آن هاثاواي "السحرة".

قصة الفيلم مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة.

وتشارك "هاثاوي" بطولة فيلم "السحرة"، إلى جانب أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، وكريس روك، وإخراج روبرت زيميكس، من المقرر عرض الفيلم يوم 22 أكتوبر.

يذكر أنه تم الإعلان عن تحضير آن هاثاواي لبعض المشاريع الأخرى بينها فيلم Armageddon Time مع روبرت دي نيرو وأوسكار إسحاق ودونالد ساذرلاند وكيت بلانشيت.. بحسب ما أكدت تقارير صحفية يونيو الماضي.

كما تم الإعلان عن مشاركة الممثلة صاحبة الـ38 عاما، بطولة الفيلم الكوميدي Sesame Street، وهو من إخراج Jonathan Krisel، ويشاركها البطولة بو بورنهام بحسب موقع IMDB، ومن المحدد صدوره عام 2022.

جرى الإعلان عن مشاركة هاثاواي في فيلم قارب النجاة، ويكتبه حاليا William Broyles Jr، ومأخوذ من رواية لتشارلوت روجان.

وحصدت آن هاثواي، جائزة أوسكار، مرة واحدة عن دورها المساعد في فيلم "Les Misérables"، عام 2013.

مخرج الفيلم روبرت زيميكس، أخرج أكثر من 30 عملا فنيا، وكتب مثلها، وشارك في إنتاج أكثر من 50 عملا، وحصد جائزة أوسكار، مرة واحدة عام 1995، عن إخراجه فيلمه الشهير "فورست جامب".

بينما لـ أوكتافيا سبنسر إحدى بطلات الفيلم، مشاركات مختلفة في أعمال مهمة، سواء سينمائية أو تلفزيونية، وصل عددها إلى 153، وترشحت "أوكتافيا" لجائزة أوسكار 3 مرات، وحصدتها مرة عام 2012 عن دورها المساعد في فيلم The Help.

وترشحت "أوكتافيا" أيضا لجائزة جولدن جلوب 3 مرات وحصدتها مرة، وللبافتا مرتان وحصدتها مرة.