محافظ القليوبية: خدمة متميزة للنقل الجماعي تراعي حقوق الجميع

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعاً مع اللواء عماد بكري، نائب رئيس جهاز النقل البري، لبحث طرح خدمة النقل الجماعي لمحافظة القليوبية عن طريق كراسة شروط تضمن حقوق الجميع، وتضمن تقديم خدمة نقل جماعي متميزة بالمحافظة، وفق تعريفة ركوب عادلة تضمن حق المواطن.

حضر الاجتماع، إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، ومحمد الهادي، مدير عام مواقف القليوبية، وعادل صبرة، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وقال محافظ القليوبية إن المحافظة تتطلع إلى تقديم خدمة متميزة للنقل الجماعي لمواطنيها، تراعي حقوق جميع أصحاب المصالح، سواء المواطن أو المحافظة أو المستثمر، وأضاف أنه سيجري طرح عدد من خطوط السير الداخلية بالمحافظة، وبين المدن، طبقاً لكراسة الشروط، مع توافر عدد من المواصفات الفنية للسيارات، تلتزم بها الشركات التي يرسو عليها الطرح.

وأعلنت محافظة القليوبية، في وقت سابق، عن إطلاق خطة متكاملة تضمن استغلال جميع الأصول غير المستغلة لزيادة موارد ودخل مشروعي المواقف والنقل الداخلي، لتستفيد منهما المحافظة في إنشاء مشروعات تخدم المواطنين في مجالات أخرى، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لعمل لجان مرورية بالمواقف، تمنع سيارات الأجرة من تحميل الركاب من خارج الموقف المخصص لها، وتحصيل رسوم الكارتة المقررة، فضلاً عن ضبط السيارات المخالفة، التي تعمل بدون ترخيص.

وشملت الخطة مراجعة عقود الإيجار للمحلات التابعة لمواقف السرفيس بمدن المحافظة، وفسخ العقد للمتهربين والمخالفين، وتأجيرها بالمزاد العلني، وعمل خطة لتطوير مشروع المرفق الداخلي، وتشغيل السيارات المتعطلة، وعمل الصيانة الدورية للسيارات التي تعمل بالفعل، لتخدم مواطني المحافظة.

وكلف المحافظ المسئولين بإعداد دراسة كاملة لتطوير المرفق الداخلي بالمحافظة، سواء بالتعاون مع إحدى الشركات، أو إداراته بشكل أفضل من قبل المحافظة، لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، منوهاً أنه سيتم إنشاء خطوط جديدة، وإعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات، ومراعاة التخفيف على المواطنين، من خلال تخفيض سعر تعريفة الركوب وتقديم خدمة متميزة.