الهلال الأحمر يدرب شباب الدقهلية وبورسعيد على التخييم وإعداد المأوى

استضافت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أمس، بيان تدريب عملي مشترك على التخييم وإعداد المأوى بالتعاون بين فرعى الهلال الأحمر المصري في محافظتي الدقهلية وبورسعيد.

واستقبل علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أمس السبت، فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة بورسعيد في التدريب المشترك على التخييم وإعداد المأوى بين فرعى الهلال الأحمر المصري بالدقهلية وبورسعيد على أرض ستاد المنصورة الرياضي تحت رعاية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري.

جاء ذلك في حضور علاء الشربيني وإسماعيل موسى سكرتير عام جمعية الهلال الأحمر المصري ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق بالدقهلية وحسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات، وبهية الإتربى منسق الأزمات بالإدارة، وأسامه غبور، مسؤول التطوع بالدقهلية ومحمد صبحى مسؤول التطوع ببورسعيد وشباب وفتيات الهلال الأحمر المصري من بورسعيد والدقهلية.

وخلال التدريب أبرز الشباب المشاركون قدراتهم على "التخييم" وإعداد مأوى في أسرع وقت ممكن، وإقامة الخيام في حالة الطوارئ وبأقل الإمكانيات المتاحة.

وتفقد وكيل الوزارة المخيم، مستمعا لشرح عن تفاصيل البيان المشترك مشيدا بكافة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ضمن برنامج الوزارة الذى يتابعه ويوجه بتنفيذه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، معربا عن تقدير كل أفراد الهلال الأحمر ببورسعيد لهذه الزيارة التي تعتبر أكبر تحفيز وجائزة لهم وتشجيعا لمواصلة الأداء المتميز.

وفي سياق متصل نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت إشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب بالملعب الفرعي بإستاد المنصورة الرياضي، مهرجانا رياضيا لذوى الهمم بمشاركة مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة ومركز شباب السنبلاوين واستاد المنصورة وبمشاركة ذوى الهمم تم تنفيذ مجموعة من المسابقات منها اللياقة البدنية وشد الحبل وغيرها من الألعاب، وفي نهاية اللقاء تم توزيع مجموعة من الجوائز على الفائزين في المهرجان.