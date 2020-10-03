بوريس جونسون: لا شك لدي في تعافي ترامب

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه ليس لديه شك في أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتعافى على نحو جيد بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 ونُقل لمستشفى عسكري.

وأضاف جونسون، لوسائل إعلام بريطانية، "لا شك لدي في أنه سيتعافى.. سيتعافى على نحو جيد"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع قائلا "إنه شخصية مقاومة بطبيعتها بشكل واضح وأنا على ثقة بأنه سيتخطى ذلك على نحو جيد للغاية".

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته، اليوم السبت، عن مستشار لترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والنهك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده، أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة، إن الرئيس "على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة ترامب أخطر مما لدى قرينته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

كان ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وأنهما سيخضعان للحجر الصحي".

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، في بيان، أن الرئيس سوف نقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.