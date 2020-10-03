"العربية": طبيب ترامب سيقدم إحاطة حول صحة الرئيس خلال ساعة

أعلنت قناة "العربية" أن طبيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيقدم إحاطة حول صحة الرئيس خلال ساعة.

فيما أوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته، اليوم السبت، عن مستشار لترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق عن صحة ترامب، قائلاً: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والنهك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة ترامب أخطر مما لدى قرينته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضًا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

ورأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد قبل شهر فقط من انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية يشكل تهديدًا جديدًا ويضفي مزيدًا من الضبابية على مصير واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية "اضطرابًا" و"غموضًا" منذ عقود طويلة.

وذكرت الصحيفة، في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن بقاء الرئيس في العزل أو الحجر الصحي حتى وإن لم يكن عاجزًا، كفيل بأن يحمل في طياته تداعيات على الأمن وفاعلية الحكومة الأمريكية في أفضل حالاتها، ناهيك عن أن ذلك يحدث قبل شهر فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن إصابة ترامب بالفيروس ستترك آثارًا "مباشرة" على المناخ السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تجلب معها حقيقة ووحشية الوباء، الذي كثيرًا ما قلل من جديته مسؤولون أمريكيون والذين شككوا أيضًا في أهمية التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية مقارنة بدول أخرى.