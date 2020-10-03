أقاموا عدة حفلات.. قصة سقوط شبكة تبادل الزوجات بالمقطم

لم تجد "صباح" وسيلة للعيش بعد انفصالها عن زوجها، سوى إدارة شقتها للأعمال المنافية للآداب، وصنعت لنفسها دائرة من الأصدقاء المقربين من الساقطات وأزواجهن من ذوي السوابق الجنائية، لتتفق معهم على إقامة وتنظيم حفلات تبادل زوجات داخل شقتها بالمقطم، واستمرت على ذلك عدة أشهر، قبل أن تصل المعلومات لمباحث الآداب.

وبدأ ضباط مباحث الآداب فى رسم خطة للإيقاع بها وباقي المتهمين معها بعد رصد الشقة ودائمي التردد عليها، حتى تم تحديد 4 متهمين آخرين معها وهم زوجتان وزوجاهما، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم جميعا، في حالة تلبس، وذلك فى مطلع يوليو الماضي.

واعترفت الأولى وهي القوادة، بإدارة مسكنها للمتهمين من راغبي الممارسات غير الأخلاقية، واتفقت مع صديقتيها وزوجيهما على ذلك، وأقامت عدة حفلات، على هذا النهج، كما اعترف باقي المتهمين بالتردد عليها، لذات الغرض، بعدما تقوم الأولى بتهيئة الجو لهم وتجهيز ما يلزم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معهم، ونسبت للمتهمة الأولى ارتكاب جريمة استخدام مسكنها للأعمال المنافية للآداب، ولباقي المتهمين ممارسة الرذيلة، والتحريض على الفسق.

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت الجهات المختصة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، والتي أصدرت حكم أول درجة يقضي بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة 4 سنوات، وحبس باقي المتهمين لمدة 6 أشهر.

وتقدم المتهمون باستئناف على الحكم أمام المحكمة الأعلى، والتى نظرت الاستئناف المقدم من الدفاع الحاضر معهم، وأصدرت حكما بتخفيف حكم الأولى لسنة ونصف، وتأييد حبس الزوجين 6 أشهر، وتخفيف حكم الزوجتين المتهمتين، لـ 3 أشهر بدلا من 6.