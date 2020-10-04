أسعار السمك اليوم الأحد 4-10-2020 في مصر

ترصد "الوطن" في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية، اليوم، الأحد 4 أكتوبر الحالي، والتي تنوعت بين سمك البلطي والبوري والجمبري والمكرونة على النحو التالي:

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيلية البلطي بنحو 110 جنيهات للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، والمكرونة المجمدة 35 جنيهًا.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 35 إلى 150 جنيهًا.

سمك الدنيس

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس نحو 120 جنيهًا.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قشر البياض ما بين 80 إلى 95 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلو جرام الجمبري من 80 إلى 500 جنيه.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك البربون

وصل سعر الكيلو جرام من سمك البريون من 20 إلى 55 جنيهًا، بحسب مجمد أو بلدي.

سمك الثعابين

ووصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 60 إلى 230 جنيهًا.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.