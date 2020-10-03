مصرع وإصابة طفلين في تصادم "تروسيكل" و"توك توك" بأسيوط

لقى طفل مصرعه وأصيب آخر، قبل قليل، في حادث تصادم بين مركبتي "تروسيكل" و"توك توك"، بدون لوحات معدنية، على طريق "العتامنة"، بدائرة مركز البداري، في محافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين "تروسيكل" و"توكتوك"، على طريق "العتامنة"، دائرة المركز، ووجود متوفي ومصاب.

وتم على الفور الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبانتقال الأجهزة الأمنية لإجراء المعاينات اللازمة، تبين حدوث تصاك بين مركبتي "تروسيكل" و"توكتوك"، بدون لوحات معدنية.

وأسفر الحادث عن مصرع الطفل "يوسف سيد شعبان عبد الله"، 13 سنة، مقيم بقرية "عرب العمائم"، وإصابة "ياسين صادق أحمد"، سائق الـ"توك توك"، بكدمات في الصدر وكسر بالذراع اليمنى، وتم نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.