عامل يعترف بقتل جدته: "موتّها في 5 دقايق.. ولقيت معاها 4 جنيه"

"أنا قتلتها في خمس دقايق، وملقيتش معاها غير 4 جنيه ونص".. بهذه الكلمات اعترف عامل بقتل جدته، والذي تجاوز سنها 88 عاما، داخل منزلها بقرية الكلح، التابعة لمركز أدفو بأسوان، أثناء إجراء معاينة تصويرية بالصوت والصورة، وتمثيله للجريمة في مكانها أمام الجهات المختصة وقوات الشرطة.

وبحسب الاعترافات، أمسك العامل حجرا، وغافل جدته أثناء جلوسها على الأرض، وهشّم رأسها، مضيفًا أنه لم ينظر للجثة بعد سقوطها، لكنه سمعها تقول: "ليه كده ياولدي؟"، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، متابعًا: "سرقت الأنبوبة، و4 جنيه ونص كانت مع جدتي، وهربت روحت بعتها".

وأوضح المتهم أنه توجه مجددًا إلى منزل جدته، وبدأ يشارك أسرته عملية البحث عن القاتل، زاعما أن مجهول هو من قتلها، ووسط ذلك انهار واعترف بالقتل، وسرقة أنبوبة البوتاجاز الخاصة بها.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب جريمته بغرض السرقة، كما أجرى معاينة تصويرية للحادث.

وكان اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بمقتل سيدة مسنة فى ظروف غامضة، وعقب انتقال رجال المباحث، تبين أن المجني عليها تدعى "ز. ع . ط" 80 عاما، مقيمة بذات العنوان، وأن حفيدها هو مرتكب الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت له ارتكاب جرائم القتل العمد المقترن بالسرقة، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما، للغرض ذاته.