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عبدالغفار: 90 مليار جنيه استثمارات مصر بالجامعات.. أغلبها للحكومي

كتب:

شريف سليمان
03:26 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020
الدكتور خالد عبد الغفار

الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجيا لم تكن موجودة بمصر، ولذلك جرى سن القوانين لها من أجل استيعاب طلاب الدبلومات الفنية، لتغيير مسار حياتهم، للتعامل مع التكنولوجيا ما أدى إلى كسر الحاجز الاجتماعي.

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على قناة "MBC مصر": "كان من أهم أهدافنا أثناء تدشين هذه الجامعات أن تكون راقية وبالتالي يستطيع الطلاب الحصول على البكالوريوس وشهادات عليا، ما أدى إلى التخلص من الحاجز النفسي"، موضحًا أن الجرعة التدريبية التي يحصل عليها الطلاب في هذا النوع من الجامعات تمثل 80% من دراستهم.

وتابع: "الدولة تستثمر لأول مرة في جامعات أهلية وتكنولوجية دولية جديدة وتتوسع في الجامعات الحكومية سواء من خلال إنتاج كليات جديدة أو تخصصات جديدة داخل الجامعات لتستوعب الطلاب أو تفتح في أماكن جديدة بالعلمين أو سلمان أو الطور او شرم الشيخ وكلها رئة جديدة للتعليم".

وأشار إلى أن استثمارات الدولة المصرية في الجامعات بلغت ما يقرب 90 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، أغلبها جرى تخصيصه للجامعات الحكومية، وهو ما لم يكن ليحدث دون وجود قيادة سياسية معنية بملف التعليم.

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