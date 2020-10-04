أبرزهم "الجبالي ورضوان وهمام".. نواب حاليون وسابقون في معركة شرسة بجرجا

الصراع في الدائرة الخامسة ومقرها مركز ومدينة جرجا جنوب سوهاج، على أشده، بعد أن ترشح في الدائرة التي تم منحها مقعدين، 27 مرشحا، وما زاد المعركة شراسة هو التقسيم الجديد للدائرة، فبعد أن كانت جرجا دائرة انتخابية واحدة، جرت إضافة مركز العسيرات إليها، ومنحهما مقعدين.

ويبلغ تعداد الناخبين في جرجا 320 ألف ناخب وناخبة، أما العسيرات فيبلغ عدد الناخبين بها 110 آلاف ناخب وناخبة، والمنطق أنّ الصراع سيتم حسمه لصالح المرشحين في دائرة جرجا، وعددهم 19 مرشحا، بينما العسيرات بها 8 مرشحين.

ويتنافس في الانتخابات رفقاء تحت قبة البرلمان وهم، النائب محمد إسماعيل الجبالي، مرشح حزب مستقبل وطن وهو ينتمي لعائلة برلمانية، إذ كان والده برلمانيا شهيرا، واللواء رشدي وفقي همام، مرشح حزب مستقبل وطن، وهو أيضا من عائلة برلمانية، وشقيقه النائب السابق هرقل وفقي همام، كما ترشح النائب السابق الدكتور خليفة رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، وهو برلماني سابق شهير، وله باع طويل في انهاء الخصومات الثأرية في الدائرة، وانضم للسباق النائب ياسر نصر، مرشح حزب الشعب الجمهورية.

وتتجه مؤشرات الصراع في الدائرة لحسم المقعدين بين المرشحين عن حزب مستقبل وطن، إذ تحول رفقاء القبة في دائرة جرجا لأنداد في معركة انتخابية شرسة، وتعتبر دائرة جرجا من أكثر الدوائر سخونة، بعد أن ترشح عدد من الشباب ممن لهم شعبية كبيرة.

ودخل سباق الانتخابات من الوجوه التي لها شعبية في الدائرة، عبدالمنعم محمد أبوالفتوح، مستقل، ووالده نائب سابق، ويحظى بشعبية في مدينة جرجا، وهاني حماد، وهو من الوجوه الشبابية التي لها قاعدة وشعبية في الشارع، ودخل انتخابات النواب الماضية، وحقق نتائج جيدة، كما دخل سباق الانتخابات من الشباب في مركز العسيرات، محمود بدوق، والدكتور مرزوق العادلي، ومنصور مصطفى، ويحظون بشعبية واسعة في المنطقة.