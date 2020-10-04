"القوى العاملة" تعلن توفير 263 فرصة عمل للشباب بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن نجاحها في توفير 263 فرصة عمل لشباب المحافظة، من أصحاب المؤهلات العليا، والحاصلين على مؤهلات متوسطة، والشهادة الإعدادية، وبدون مؤهل، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأوضحت المديرية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن الوظائف المتوفرة في شركات ومطاعم ومصانع بمدن شبرا الخيمة والعبور وبنها والخانكة، وناشدت الشباب الراغبين في التقدم لتلك الوظائف، التقدم إلى إدارة بحوث العمالة، بديوان عام مديرية القوى العاملة بمدينة بنها، أو مكتب التشغيل التابع لمحل الإقامة.

وتتمثل الأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالاعفاء منها، وصور شخصية.

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية عن توفير فرص عمل لـ1540 شاباً وفتاة، بينهم 19 من ذوي القدرات، منهم 8 إناث و11 ذكور، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 5040 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلاً عن توفير 468 فرصة عمل.

وأوضحت مدير المديرية، إيمان السيد، أن التقرير الشهري المقدم للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى، تضمن قيام المديرية بإجراء قياس مستوى مهارة لـ1192 عاملاً على المهن المختلفة، واستخراج 1144 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 3 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و 6 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وأضافت أن المديرية قامت بصرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة من المسجلين بالمديرية، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 24 ألف جنيه، لـ8 عمال، لرعايتهم صحياً واجتماعياً، بالإضافة إلى تسجيل 35 عامل غير منتظم جديد، ليصبح إجمالى ما تم تسجيله على المنظومة، 190 ألف و109 عمال.