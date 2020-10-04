Visa توقع اتفاقية شراكة مع "فوري" لتسريع قبول المدفوعات الرقمية

أعلنت شركة Visa، للمدفوعات الرقمية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "فوري"، لتسريع وتيرة قبول المدفوعات الرقمية في مصر، وبما يتماشى مع خطط البنك المركزي لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في الدولة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقاط البيع وحلول QR، لعدد أكبر من التجار ليتسنى لهم الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية من خلال مميزات شبكة Visa العالمية الواسعة وخبراتها بالإضافة إلى حلول "فوري" المحلية حيث تدعم هذه الخطوة تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول الدفع الرقمية غير النقدية.

وقال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا، إن هذه الاتفاقية تعد خطوة تقربنا من الوصول لهدفنا المتمثل في تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي لمجتمعنا.

فالشراكات مع الجهات ذات الأهداف المماثلة مثل "فوري"، من شأنها توفير حلول غير نقدية ومريحة، تسهم في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية، وتوفر أيضا خدمات مالية رسمية للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات البنكية.

وتواصل Visa جهودها الحثيثة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدفوعات الرقمية في مصر، وستساعدنا قيمة "فوري" المضافة على تقديم هذه الحلول إلى شريحة أوسع، وفي الوقت الذي عززت فيه الجائحة الاتجاهات الحالية نحو زيادة التحول الرقمي للمدفوعات، تبرز ضرورة توفير حلول غير نقدية مريحة وآمنة لتقديم الخدمات المالية الرسمية لمن لا يتعاملون مع البنوك والذين يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات بنكية".

وقال أشرف صبري، المدير التنفيذي لشركة فوري: "تأتي اتفاقية التعاون مع Visa في إطار استراتيجية شركة فوري لإتاحة الخدمات المالية وقبول المدفوعات الإلكترونية بما يدعم الوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وسياسة الشركة في الوصول بالخدمات المالية إلى الشرائح المختلفة من المجتمع المصري اتساقا مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

ونحن على ثقة بأن الخبرات المتوفرة لدى شركة فوري وشركة فيزا والمؤسسات المصرفية في مصر ستطرح حلولا جديدة تيسر على الأفراد وتساعد المنشآت على التحول الرقمي بما يمكنها من تنمية أعمالها وخدمة عملائها.