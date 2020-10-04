"هاجيب لك حاجة حلوة".. المتهم بقتل واغتصاب طفلة كفر الشيخ يمثل جريمته

في محل لبيع زيوت السيارات بمنطقة سيدي سالم بكفر الشيخ، جلس صاحب المحل، شاب عشريني، يشاهد مقاطع جنسية ساخنة على هاتفه المحمول، كعادته في أوقات فراغه، وبينما يتصفح هاتفه استبدت به الشهوة، مع مرور طفلة يعرفها، بدت له جميلة ومثيرة.

نهض الشاب ونادى على الطفلة، التي التفتت له ببراءة، فأشار إليه لتقترب منه، ثم همس لها: "تعالى أجيب لك حاجة حلوة تاكليها"، ببراءة دخلت الطفلة المحل، فأغلق عليها الباب.

نظرت الطفلة له برعب، بينما بدأ الشاب يتحسس جسمها، وأماكن عفتها، ثم بدا كأنه غائب عن الوعي واحتضنها، لكن الطفلة صرخت في فزع، أيقظته الصرخة من خيالاته، ليكتشف أنه في ورطة، صراخ الطفلة قد يفضحه فلم يجد حلاً أمامه ليتخلص منها إلا أن يكتم أنفاسها حتى الموت، ثم وضعها في شيكارة وحملها وألقاها في مصرف.

حسب تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، فإن المتهم لم يكتف بذلك ورغبة منه في إخفاء جريمة التحرش وقتل الطفلة، اتصل بوالدها وادعى أنه خطفها وطلب فدية 100 ألف جنيه لكن المباحث كشفت جريمته وألقت القبض عليه.

اعترف المتهم في محضر الضبط، بأنه لم يكن في وعيه "كنت عايز البنت بأي طريقة.. قلت لها تعالي أجيب لك شيكولاتة.. وتحرشت بها.. وهي صرخت فقتلتها خوفا من الفضيحة".

وواصل اعترافاته "شفت البنت ماشية في الشارع، ندهت عليها واستدرجتها إلى داخل المحل الخاص بي، وضحكت عليها بتقديم بعض الحلوى لها وحاولت لمس أجزاء من جسدها وحاولت خلع ملابسها، إلا أنها استغاثت بالمارة".

وأضاف: "حاولت إسكاتها إلا أن صرخاتها كانت قوية، فقمت بضربها وتهديدها، وحاولت كتم أنفاسها، وضربت رأسها في الأرض مرتين، حتى فارقت الحياة، بعدها خرجت وسبت الجثة جوه المحل".

وتابع المتهم: "فكرت في طريقة للتخلص من الجثة الموجودة بالمحل، دخلت وأخذت قرطها الذهبي، ووضعت جثتها داخل شيكارة وبعد 3 ساعات رميت الجثة في مصرف واتصلت من رقم بلا بيانات وطلبت فدية لتصوير الواقعة على أنها جريمة اختطاف".

عقب القبض على المتهم جرى اصطحابه من قبل فريق البحث إلى مكان الجريمة، وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية استدارج الضحية والتعدي عليها داخل المحل ملكه والتخلص منها، كما أرشد عن القرط الذهبي، وقبلها أرشد الأمن عن المصرف الذي ألقى الجثة فيه.

وتمكنت مباحث سيدي سالم بكفر الشيخ، من كشف لغز العثور على الطفلة مقتولة، إذ تبين أن وراء مقتلها صاحب محل زيوت بالقرية، ووجهت له تهمة خطف طفلة، وقتلها بعد فشله في التحرش بها.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن "أنور. م. ي"، يفيد باختفاء ابنته "أبرار" 9 سنوات، عن المنزل، ولم يتم العثور عليها، وعلى إثر ذلك تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

وكلف مدير الأمن اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط الجناة، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم "محمد. ر. ك"، 23 عاما، صاحب محل زيوت، بقرية دمرو، دائرة المركز.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة، وأقر معرفته بوالد الطفلة المجني عليها لتردده عليه بالمحل، وأرشد عن مكان القرط الذهبي، ومكان الجثة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.