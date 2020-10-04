انتخابات المرج على صفيح ساخن.. 27 مرشحا يتنافسون على مقعدي الدائرة

اشتعلت الانتخابات البرلمانية بدائرة المرج، وباتت على صفيح ساخن بعد تقلص أعداد المقاعد المخصصة للدائرة من 3 مقاعد خلال انتخابات 2015 إلى مقعدين حاليًا.

يخوض الانتخابات هذا العام 27 مرشحًا بين حزبيين ومستقلين، وتبدوالمنافسة شرسة للفوز بمقعدي الدائرة، خاصة أن الانتخابات يخوضها الـ3 نواب الممثلين للدائرة حاليًا، إضافة إلى نائب سابق فضلا عن عدد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الماضية وبعض الوجوه الجديدة التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، ووفقا للتحليلات السياسية بالدائرة ومدى شعبية المتنافسين فإن هناك 9 مرشحين لديهم فرصة كبيرة للظفر بمقعدي الدائرة في البرلمان وهم:

1- أحمد على إبراهيم

النائب الحالي للدائرة عن حزب المصريين الأحرار ومرشح حزب مستقبل وطن فى الانتخابات المقبلة والذي يتمتع بشعبية كبيرة اكتسبها من أدائه خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، كما أنه يحظى بتأييد أعداد كبيرة من شباب الدائرة، وينتمى لمنطقة المرج أكثر المناطق تصويتًا بالدائرة.

2- المستشار عيد هيكل

النائب الحالي للدائرة عن حزب الوفد ومرشح الحزب في الانتخابات الحالية، عميد النواب كما يطلق عليه بالدائرة، كان الأعلى حصدًا للأصوات في الانتخابات الماضية ويتمتع بشعبية كبيرة بالدائرة، تربطه علاقات وطيدة بمعظم أهالى الدائرة ورؤوس العائلات، وهو أكثر المرشحين خوضًا للانتخابات البرلمانية ولديه خبرة سياسية كبيرة.

3- خالد أبوطالب

النائب الحالي عن الدائرة والذي يتمتع بشعبية كبيرة بالدائرة ويرتبط بصلة قرابة ومصاهرة مع العديد من أهالي منطقة المرج وكفرالباشا، ينتمي وعائلته لمنطقة المرج وهي أكثر مناطق الدائرة تعدادًا وأكثرها تصويتًا.

4- بشرى رمزى وديع

أحد الـ6 الذين خاضوا جولة الإعادة بالانتخابات الماضية وكان قاب قوسين أوأدنى من الفوز بأحد المقاعد المخصصة للدائرة، ولديه شعبية جيدة بالدائرة تؤهله أن يكون ضمن المرشحين القادرين على المنافسة بشكل كبير.

5- عمرعبدالله رفاعي

آخر ممثل برلماني للدائرة قبل ثورة يناير2011، والمرشح المستقل بالانتخابات الحالية، لديه شعبية جيدة بالدائرة وهو من عائلة نيابية حيث كان والده نائبا سابقا عن الدائرة فضلا عن أخيه الأكبر، كما خاض انتخابات الإعادة الدورة الماضية.

6- إسماعيل رشدي

مدرس اللغة الفرنسية وناظر المدرسة الذى استهوته السياسة، يتمتع بشعبية كبيرة في الدائرة ولديه علاقات جيدة بمعظم أهالي الدائرة، حيث تتلمذ على يديه الآلاف، وكان قاب قوسين أو ادنى من الدخول لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية السابقة.

7- وائل شوشة

أحد الوجوه الجديدة التي تدخل هذا المعترك للمرة الأولى، أحد أعضاء حزب الحركة الوطنية ولديه شعبية جيدة بين الشباب ويأمل فى تحقيق مفاجأة، ويعتمد على أصوات بلدته كفر الشرفا، إضافة إلى أصوات العديد من المؤمنين بفكر الشباب خاصة أنه مؤسس مبادرة "هنجملها".

8- محمد عزالدين

أحد الوجوه الشابة التى تخوض الانتخابات للمرة الأولى عن حزب المصريين الأحرار، ويتمتع بشعبية جيدة لدى قطاع ليس بالقليل من أهل المرج ويأمل في تحقيق مفاجأة والفوز بعضوية البرلمان.

9- محمد رضا البنا

آخر المتقدمين للانتخابات البرلمانية، والذي يخوض الانتخابات مستقلا ويتمتع بشعبية جيدة بمنطقة بركة الحاج.