فيديو.. تفاصيل إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي ببغداد

عرض برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، تقريرًا أوضح فيه تفاصيل القبض على قيادي بتنظيم داعش ومعاونه جنوبي بغداد.

جاء التقرير، بأن وكالة الاستخبارات العراقية ألقت القبض على مسؤول ما يسمي بـ "جهاز الاستخبارات" في ولاية الفلوجة، يعمل لدى تنظيم داعش الإرهابي ومعاونة جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة أن قوة أمنية من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أبو سالم المولي، أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي وشقيقه الذي يعمل معاونا له، وذلك بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد.

مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين جراء سقوط صاروخ

كانت أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، الإثنين 28 سبتمبر، مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين جراء سقوط صاروخ على منزل قرب سياج مطار بغداد.

وأمر رئيس الوزراء العراقي، بتوقيف قادة المناطق التي انطلقت منها الصواريخ قرب مطار بغداد.

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، بتوقيف القوة الأمنية المسؤولة عن منطقة انطلاق الصاروخ.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي: "في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والقوات الأمنية قصارى جهدها في سبيل رعاية مصالح المواطنين وحمايتهم وبسط القانون ودعم الاستقرار، تنبري عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون لممارسة أعمالها الوحشية وترتكب الجرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس".

وأضافت: "أقدمت هذه العصابات عصر اليوم على ارتكاب جريمة جبانة في منطقة البوشعبان (البوعامر) قضاء الرضوانية في بغداد، عندما استهدفت بصاروخي كاتيوشا منزل أحد العوائل الآمنة ودمرته بالكامل وتسببت باستشهاد خمسة أشخاص، (ثلاثة أطفال وامرأتين) وجرح طفلين، وقد تم تحديد مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد".

وتابعت: "وجه الكاظمي بإيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات".