8 إجراءات لنقل ملكية عداد المياه من شخص لآخر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 8 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن في حال طلبه لنقل عداد المياه من اسم لآخر.

المستندات المطلوبة

-نموذج طلب تغيير عداد المياه من اسم لآخر.

-بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع الجديد.

- عقد الملكية الخاصة بالمنتفع الجديد.

- تنازل ملكية أو توكيل موثق من المنتفع السابق.

-صورة من الفاتورة الأخيرة التي تم إصدارها قبل تقديم الطلب.

-آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه.

-في حالة إذا كان المشتري أحد الورثة للمنتفع السابق يجب تقديم إعلام وراثة شرعي، بالإضافة إلى تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد بموافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

الإجراءات المطلوبة لنقل عداد المياه من اسم لآخر

- يقدم العميل الجديد نموذج لطلب نقل عداد مياه من اسم لآخر.

- توقيع المنتفع القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

- يقوم المنتفع الجديد بسداد قيمة المعاينة، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتوجه فني الشركة إلى العقار المقصود لإجراء المعاينة والتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

- سداد كامل المديونية المستحقة على العداد إن وجدت.

-توقيع عقد الاشتراك وملكية العداد مع المنتفع الجديد.

-إخطار الإدارات المعنية لتغيير اسم العميل على الفواتير التي يتم إصدارها فيما بعد.

-يتم تنفيذ خدمة نقل عداد المياه من اسم لآخر خلال 7 أيام من تقديم طلب الخدمة.

طرق وآليات تقديم شكاوى المياه

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياه الشرب.

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.